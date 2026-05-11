장중 ‘29만전자’, ‘190만닉스’ 실현 필라델피아반도체지수 급등 여파 “실적 기반 랠리, 닷컴버블과 달라”

코스피가 사상 최초로 7800선까지 돌파하며 8000선까지 목전에 두게 됐다. 급등세는 대형 반도체주가 이끌고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 11일 장 초반 나란히 사상 최고가를 경신하며 코스피 지수 상승을 견인했다.

최근 전 세계적인 ‘반도체 랠리’가 실적 기대감을 기반으로 한다는 점에서 과거 닷컴버블 등과 차이가 있지만, 최근 지나치게 단기 과열되는 양상은 경계할 필요가 있다는 분석도 나온다.

이날 유가증권시장에서 삼성전자는 오전 10시 30분 현재 전장 대비 6.15% 급등한 28만5000원에 거래되고 있다. 장중 29만4500원까지 오르는 등 역대 최고가를 경신했다.

SK하이닉스도 같은 시각 전장 대비 11.98%나 올라 188만8000원에 거래 중이다. SK하이닉스의 이날 주가도 190만7000원까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 두 대형 반도체주가 나란히 사상 최고가를 경신하면서 이날 코스피 지수까지 급등세를 보였다.

상승 배경으로는 우선 미국 반도체주 강세가 꼽힌다. 지난주 말 뉴욕증시에서는 인텔이 애플 차세대 기기용 반도체 생산 계약을 따냈다는 보도에 급등했고, 엔비디아와 브로드컴, 마이크론테크놀로지 등 주요 반도체주도 동반 상승했다. 필라델피아반도체지수 역시 5% 넘게 뛰며 국내 반도체주 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

한지영 키움증권 연구원은 “미국 증시가 애플과 인텔의 칩 공급 계약 소식 등에 나스닥 중심으로 급등한 가운데 주 초반부터 반도체주를 필두로 코스피의 추가 레벨업 시도가 있을 것”이라고 설명했다.

실제 두 기업의 실적 기여도는 압도적이다. 올해 1분기 기준 삼성전자와 SK하이닉스가 사실상 상장사 이익 대부분을 견인했다. 실적을 발표한 상장사들의 1분기 연결 영업이익은 총 122조4245억원으로, 이 가운데 두 기업의 합산 영업이익은 94조8431억원에 달한다. 전체의 약 77.5% 수준이다.

이는 내년에도 이어질 전망이다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 2027년 코스피 영업이익 컨센서스는 1086조원으로 추정된다. 이 중 삼성전자(417조원)와 SK하이닉스(335조원)가 차지하는 비중은 약 69%다.

외신들도 반도체주 강세를 집중 조명하고 있다. 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 최근 이와 관련 “반도체 랠리가 이익 실적에 기반을 둔 열풍이라는 점에서 2000년 안팎의 닷컴버블과는 다르지만 과열은 경계해야 한다”고 분석했다.

WSJ에 따르면, 최근 6주간 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수에 포함된 반도체 기업들의 시가총액은 약 3조8000억달러(5560조원)나 늘어났다. 최근 1년간 샌디스크 주가는 4039.7%, 마이크론 주가는 769.8%, 인텔 주가는 483.2% 급증했다.

특히 작년 말과 올해 초를 전환점으로 앤트로픽이 본격적으로 내놓은 에이전트형 기능이 호평받으면서, 연중무휴로 24시간 내내 방대한 데이터를 생성하는 데 필요한 메모리와 CPU의 수요가 급증했으며, 테크 대기업들이 반도체와 컴퓨팅 자원을 집중 구매하면서 반도체 기업에 기록적인 이익을 안겨주고 있다.

WSJ는 1990년대 말과 2000년대 초 닷컴 버블 당시엔 기업 다수가 실제 이익을 거의 내지 못했다면, 이번 반도체 랠리는 견고한 실적이 뒷받침됐다는 점에서 차이가 있다고 분석했다. 김유진 기자