M&A 활성화로 중기 성장 동력 마련

하나은행이 중소기업의 원활한 기업승계와 기술혁신 지원을 위해 기술보증기금와 인수합병(M&A) 금융지원에 나선다고 11일 밝혔다.

하나은행은 7일 기술보증기금 서울사무소에서 ‘기업승계 및 M&A 금융지원 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 중소기업의 세대교체 과정에서 발생하는 자금 부담을 덜고, M&A를 통한 성장 기반 마련을 지원하기 위해 추진됐다.

이를 위해 하나은행은 기술보증기금에 특별출연금 15억원과 보증료지원금 5억원 등 총 20억원을 출연한다. 기술보증기금은 이를 바탕으로 총 657억원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다. 세부적으로는 특별출연 협약보증 300억원, 보증료지원 협약보증 357억원 규모다.

지원 대상은 기업승계 및 M&A를 추진하는 인수 기업이다. 해당 기업에는 운전자금과 시설자금 등이 지원되며, 보증비율 최대 100% 적용과 보증료 최대 0.7%포인트 감면 등의 우대 혜택도 제공된다.

특히 후계자 부재와 자금 부담으로 폐업 위기에 놓인 기술 중소기업의 연착륙 과정에서도 부담을 덜어줄 것으로 기대된다. 은행권이 단순 대출을 넘어 기업승계·M&A 시장 활성화를 위한 정책형 금융 지원에 나서는 흐름으로 풀이된다. 유혜림 기자