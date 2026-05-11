해외 기관투자자 투자설명회 진행 ROE·성장률 연계 주주환원책 설명 현지법인·지점 등 해외사업도 점검

진옥동(사진) 신한금융그룹 회장이 해외 기관투자자를 대상으로 기업가치 제고 전략과 주주환원 정책을 설명하기 위한 글로벌 IR(투자설명회)에 나선다.

11일 신한금융에 따르면, 진 회장은 10일부터 22일까지 미국·멕시코·캐나다를 방문해 주요 글로벌 자산운용사와 연기금 투자자 등을 대상으로 IR 일정을 진행한다. 이번 일정은 지난달 발표한 ‘신한 밸류업 2.0’을 기반으로 그룹의 중장기 기업가치 제고 전략과 주주환원 방향을 공유하기 위해 마련됐다. 지난달 주주서한 발송에 이어 해외 투자자들과 직접 소통하며 시장과의 접점을 확대하겠다는 취지다.

진 회장은 이번 IR에서 자기자본이익률(ROE)과 성장률에 연동된 주주환원 체계, 예측 가능성과 지속 가능성을 높인 자본정책, 글로벌 사업 기반의 수익 다변화 전략 등을 중심으로 강화된 기업가치 제고 계획을 설명할 예정이다.

아울러 최근 미국과 이란 간 전쟁 장기화에 따른 글로벌 금융시장 변동성 확대가 금융산업에 미치는 영향과 이에 대한 그룹 차원의 대응 방향도 함께 공유할 계획이다.

진 회장은 약 2주간 현지 투자자 미팅과 함께 미국·멕시코·캐나다 지역 법인 및 지점도 방문해 글로벌 사업 운영 현황과 지역별 성장 전략을 점검할 예정이다. 진옥동 회장은 “투자자와의 투명하고 일관된 소통은 기업가치 제고의 중요한 기반”이라며 “신한금융은 그룹의 성장과 주주환원이 함께 확대되는 예측·지속 가능한 체계를 글로벌 투자자들에게 충실히 설명하고, 시장의 신뢰에 기반한 기업가치 제고를 지속 추진해 나가겠다”고 말했다. 유혜림 기자