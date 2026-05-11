[헤럴드경제=양대근 기자] 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보는 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법안’과 관련 야권의 비판이 이어지는 것과 관련 “수사를 통해 조작기소 실체가 명명백백히 밝혀진다고 하면 억울하게 피해를 본 분들의 명예를 회복시키는 게 당연한 것”이라고 반박했다.

11일 추 후보는 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “형사소송법에도 그런 경우에는 공소 기각의 판결을 하도록, 또는 그 전 단계에서는 공소 기각의 결정을 하도록 돼 있다. 그걸 촉구하는 것들이 왜 잘못됐다고 하는 것인지 되묻고 싶다”며 이같이 말했다. 추 후보는 국회 법제사법위원장을 역임했다.

경쟁 후보인 양향자 국민의힘 후보와 조응천 개혁신당천 후보가 조작기소 특검법안과 관련해 공소취소 논란이 일자 추 후보에게 일종의 책임론을 제기한 데 대해서는 “도대체 무엇에 대한 책임을 묻겠다는 것이냐”라며 지적했다.

그는 “보면서 철저한 수사를 통해 조작기소 의혹을 밝혀야 한다고 생각해야 하는 것이지 칼을 거꾸로 대고 책임론을 제기한다는 자체가 납득이 되지 않는다”고 날을 세웠다.

추 후보는 “불의한 권력에는 당연히 맞서야 하고, 내란과 헌정질서 파괴 세력에는 단호하고 엄격해야 한다”면서 “검찰권 남용, 사법 부정에 대해서는 책임 있게 대응해야 하는 것”이라고 강조했다.