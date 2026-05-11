IOSA 인증 획득 후 공식 승인

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공이 국제항공운송협회(IATA)에 정회원으로 가입했다고 11일 밝혔다.

IATA는 전 세계 129개국, 374개 항공사가 참여하는 세계 최대 규모의 항공 협의체다. 항공 운송 전반의 국제 표준과 규정을 제정·관리하고 항공사 고유 코드를 부여하는 등 글로벌 항공 산업의 중추적인 역할을 맡고 있다.

이스타항공은 지난해 12월 30일 IATA 정회원 필수 자격인 국제항공안전평가 ‘IOSA’ 인증을 획득하고 지난 4일 IATA 정회원으로 공식 가입 승인을 받았다.

이를 기념해 지난 8일 오전 이스타항공 마곡 본사 대회의실에서는 ‘IATA 정회원 인증 수여식’이 진행됐다. 수여식에는 조중석 이스타항공 대표, 셸던 히(Sheldon Hee) IATA 아태지역본부 대표, 김백제 IATA 한국지사장 등 관계자들이 참석했다.

이스타항공은 이번 IATA 정회원 가입을 통해 글로벌 항공사들과의 협력 기반을 강화하고, 국제 기준에 부합하는 안전 운항 체계를 더욱 고도화할 계획이다.

조중석 이스타항공 대표는 “IATA 정회원 가입은 안전성과 운영 체계 등을 국제적으로 공식 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 국제 기준에 부합하는 안전 운항 역량을 바탕으로 고객분들께 더욱 신뢰받는 항공사로 도약하겠다”고 말했다.