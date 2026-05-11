영업·배전 핵심 시스템 AI 전환 로드맵 수립 요금 심사, 설비 운영 전 영역 지능화

[헤럴드경제=박혜림 기자] LG CNS가 한국전력의 차세대 핵심 업무 시스템 밑그림을 그린다. 약 2500만 고객의 전기요금·청구 업무와 배전 설비 운영을 아우르는 시스템 재정비 사업으로, 향후 대형 본 구축 사업으로 이어질 가능성이 커 IT서비스 업계의 관심이 쏠린다.

LG CNS는 한국전력의 ‘차세대 영업배전시스템 구축을 위한 정보전략계획(ISP) 컨설팅 사업’을 수주하고 본격 착수했다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 한전의 고객 서비스와 배전 설비 운영을 담당하는 영업배전시스템의 중장기 실행 전략과 기술 로드맵을 수립하는 선행 사업이다. 약 2500만 고객의 전기요금 계산, 청구, 수금 등 고객 서비스 전 과정을 담당하는 영업 영역과 배전 설계, 공사 관리 등 전력 설비 운영을 맡는 배전 영역으로 구성된다. 한전 임직원 2만2000여명이 실시간으로 활용하는 시스템으로, 대국민 전력 서비스와 전력 공급 안정성을 동시에 뒷받침한다.

LG CNS는 이번 컨설팅을 통해 한전 영업배전시스템의 업무 체계를 재정비하고 AI와 데이터 기반의 지능형 업무 전환 방안을 마련한다. 단순 시스템 교체가 아니라 업무 프로세스, 데이터 구조, 자동화 적용 가능 영역, 단계별 구축 전략까지 함께 설계하는 작업이다.

특히 전력 사용량 확인과 요금 청구·수금 업무의 효율화가 주요 과제로 꼽힌다. 현재 현장별 전력 계측 장비와 데이터 형식이 달라 사용량 확인과 검증 과정에서 수작업이 적지 않은 것으로 알려졌다. LG CNS는 반복 업무를 줄일 수 있는 자동화 플랫폼 적용 방안을 도출하고, AI 활용 효과가 큰 업무를 선별해 실제 구현 방안을 제시할 계획이다.

LG CNS는 공공, 통신, 금융 등 다양한 산업에서의 대규모 차세대 사업 이행 역량과 최근 3년간 100여 건 이상의 ISP 수립 노하우를 바탕으로 ISP 사업의 파트너로 최종 선정됐다. 실제로 올해 1분기 LG CNS의 AI·클라우드 매출은 7654억원으로 전체 매출의 약 58%를 차지했다. 오픈AI, 팔란티어 등 글로벌 빅테크와의 협력도 강화하며 기업 데이터 정비와 AI 기반 업무 자동화 사업을 넓히는 중이다.

백우기 한국전력 영업본부장(전무)은 “갈수록 복잡해지는 전력 환경 속에서, 한국전력이 지향하는 최우선 가치는 철저히 ‘고객 중심의 서비스’다”라며 “이번 차세대 시스템 구축을 통해 대국민 서비스 품질을 획기적으로 높이고, 전력 사업 생태계를 이끌어가는 핵심 자원으로서의 역할을 다하겠다”고 강조했다.

이호군 LG CNS 공공·통신·교육AX사업담당 상무는 “이번 ISP 사업은 한국전력의 핵심 업무 시스템을 AI와 데이터 기반의 지능형 체계로 전환하기 위한 출발점”이라며 “향후 본 구축 사업까지 성공적으로 이어질 수 있도록 최적의 전략과 실행 방안을 제시할 것”이라고 말했다.