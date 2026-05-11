구직자·협력사 재직자 대상 교육 제공 수료생 협력사 취업 확정 등 성과

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대모비스는 협력사 소프트웨어 인재 양성을 위한 교육 프로그램 ‘모비우스 부트캠프’가 1기 수료생 270여 명을 배출했다고 11일 밝혔다.

모비우스 부트캠프는 취업준비생과 협력사 재직자에게 모빌리티 소프트웨어 전문 교육을 제공하고 협력사 취업까지 연계하는 상생형 인재 육성 프로그램이다.

현대모비스는 지난해 9월부터 총 6개월 과정으로 프로그램을 운영했다. 실습 중심 교육과 채용 연계를 결합한 형태로 진행됐으며, 모집 당시 경쟁률은 17대 1에 달했다.

현대모비스는 프로그램 종료 전부터 일부 수료생이 협력사 취업에 성공하는 등 성과가 나타난 만큼 향후 채용 연계를 강화해 상생 활동을 이어간다는 계획이다. 신사업 경쟁력 확보를 위해 협력사의 소프트웨어 역량 강화가 중요하다고 판단한 데 따른 것이다.

현대모비스 관계자는 “교육 과정 기획 단계부터 협력사 의견을 반영해 커리큘럼과 실습 기자재, 전문가 초빙 등을 준비했다”며 “특히, 오토사(AUTOSAR), ASPICE 등 차량용 소프트웨어 관련 교육과 취업 컨설팅을 함께 제공해 교육생과 협력사 모두 만족도를 높였다”고 설명했다.

향후 교육과정을 모빌리티 외에도 인공지능(AI), 로보틱스까지 아우르는 융복합 인재 양성 프로그램으로 확대하는 방안도 검토할 계획이다. 모빌리티 산업이 신사업 중심으로 빠르게 재편되는 가운데 다양한 기술 영역을 유기적으로 이해하고 신속하게 대응하는 인재 양성에 주력한다는 방침이다.