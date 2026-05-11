2027년 말까지 천무 발사대 3문 공급 1차 계약 후 5개월 만에 추가 수주 강경성 사장 “K-방산 수출 확대 역량 집중”

[헤럴드경제=권제인 기자] 코트라는 에스토니아 국방부 산하 방산물자 획득기관인 방산투자청(ECDI)과 ‘천무 다연장로켓 시스템’ 추가 공급을 위한 정부 간(G2G) 수출계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 계약을 통해 한화에어로스페이스는 천무 발사대 3문과 관련 부대장비를 오는 2027년 말까지 에스토니아에 공급할 예정이다.

이번 추가 수주는 1차 계약 체결 이후 불과 5개월 만에 거둔 후속 성과다. 코트라는 지난해 12월 에스토니아와 향후 10년간 천무 시스템을 장기 공급하기 위한 포괄계약을 체결해 중장기의 지속 가능한 수출 기반을 마련했다. 아울러 약 3억유로(약 5000억원) 규모의 천무 발사대 6문과 3종 미사일 공급에 대한 1차 정부 간 수출계약을 체결했다.

에스토니아는 지난 2020년부터 한국산 K9 자주포를 도입해 성공적으로 운용 중이며, 특히 극지 인접 지역인 북유럽의 혹독한 기후 환경에서 성능이 검증된 우리 무기체계의 우수성과 내구성을 높이 평가하고 있다.

추가 계약을 체결한 천무는 최대 사거리 80㎞급 고폭·분산 유도탄을 비롯해 장거리 전술유도탄을 운용해 정밀 타격이 가능한 우리 군의 주요 화력 전력이다. 러시아·우크라이나 전쟁 이후 장거리 정밀타격 수요가 커진 유럽에서 포병 화력 공백을 메울 유력한 설루션으로 평가받고 있다.

정부 간 계약은 외국 정부 요청 시 코트라가 국내기업을 대신하거나 함께 계약 당사자가 되어 물자와 서비스를 수출하는 방식이다. 코트라는 계약서 작성과 협상, 법률 검토, 구매국 정부 소통 등 전 과정을 지원하며, 수출기업의 계약 리스크를 낮추고 투명한 절차로 협상을 추진한다. 또한 기업 간 계약 대비 낮은 이행보증·지체상금 등 우리 기업에 유리한 조건으로 계약을 이끌 수 있는 장점이 있다.

하노 페브쿠르 에스토니아 국방장관은 계약에 앞서 “이번 다연장로켓 추가 도입은 에스토니아의 국방 역량을 한 단계 격상시키는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 대한민국 파트너들과의 방산 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

강경성 코트라 사장은 “단기간 내 추가 계약이 성사된 것은 우리 무기체계의 우수한 성능은 물론, 한국 방산에 대한 에스토니아 정부의 깊은 신뢰가 뒷받침된 결과다”며 “앞으로도 대한민국이 글로벌 방산 4대 강국으로 도약할 수 있도록 기업, 공관 및 전문 기관과 ‘팀코리아’ 협업을 강화해 K-방산 수출 확대에 역량을 집중하겠다”고 말했다.