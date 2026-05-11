5월 15일부터 10월 15일까지 5개월간 여름철 종합대책 운영...‘제18회 중랑 서울장미축제’ 안전관리 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구는 지난 8일 여름철 재난상황에 선제적으로 대응하고 제18회 중랑 서울장미축제의 안전관리를 강화하기 위해 ‘안전관리대책 점검회의’를 개최했다.

회의에서는 5월 15일부터 10월 15일까지 5개월간 운영되는 여름철 종합안전대책과 함께, 많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 ‘제18회 중랑 서울장미축제’ 안전관리 방안을 집중 논의했다.

구는 오는 15일 개막하는 ‘제18회 중랑 서울장미축제’를 앞두고 인파 밀집 예상 지역에 대한 통제계획과 비상 대응체계를 재점검했으며, 안전요원 배치와 현장 대응체계 운영에도 만전을 기할 계획이다.

아울러 구는 여름철 재난상황에 대비하기 위해 ▷폭염 ▷수방 ▷안전 ▷보건 등 4개 분야 총 30개 과제를 추진한다.

폭염 분야에서는 위기단계별 대응체계를 구축·운영, 무더위 그늘막과 중랑 옹달샘 등 폭염 저감시설을 확대 운영한다. 독거 어르신과 노숙인 등 폭염 취약계층 보호 조치도 강화할 예정이다.

수방 분야에서는 풍수해 재난안전대책본부를 운영, 기상특보에 따라 6단계 비상근무 체계를 가동한다. 빗물펌프장 7개소와 수문 12개소에 대한 사전 점검을 완료했으며, 수방시설과 수해 취약지역 200개소에 대한 현장 점검도 마쳤다.

또 중대시민재해 예방을 위해 공중이용시설 49개소를 사전 점검, 다중이용시설과 건설공사장, 가스공급시설 등 재난 취약시설에 대한 안전점검도 실시한다.

보건 분야에서는 감염병 예방을 위한 비상방역근무를 운영, 해충 유인살충기와 자동분사기 등을 활용해 모기 및 해충 확산을 방지한다. 학교·어린이집·유치원 등 집단급식시설에 대한 사전 점검과 위생교육도 강화해 식중독 예방에 대비할 방침이다.

중랑구 관계자는 “여름철 재난상황과 축제 현장 안전관리에 빈틈이 없도록 분야별 대응체계를 철저히 운영하겠다”고 말했다.