트럼프 “좋은 관계인 폴란드가 원해”

[헤럴드경제=강문규 기자] 주독미군 감축을 예고한 도널드 트럼프 미국 대통령이 철수 병력을 옆나라인 폴란드로 이동시킬 수 있다는 취지로 발언했다.

정치 전문 매체 폴리티코에 따르면 트럼프 대통령은 9일(현지시간) 기자들과 만나 독일에서 철수하는 미군을 폴란드에 재배치할 가능성에 대해 “폴란드는 그것을 원할 것이다. 우리는 폴란드와 훌륭한 관계를 맺고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “폴란드 대통령과도 매우 좋은 관계이며 그를 많이 좋아한다”며 “따라서 그것은 가능하다”고 했다.

앞서 미 국방부는 이달 초 향후 6개월에서 12개월 내 독일 주둔 미군 약 5000명을 철수할 계획이라고 발표했다. 트럼프 대통령은 이후에도 국방부가 “5000명보다 훨씬 더 많이 감축할 것”이라고 경고한 바 있다.

카롤 나브로츠키 폴란드 대통령은 지난 6일 독일에서 철수하는 미군을 폴란드가 수용할 준비가 돼 있다며 트럼프 대통령을 직접 설득하겠다고 말한 바 있다.

브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 국방장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “미국과의 동맹은 우리의 안보 기반”이라며 “폴란드는 나토 동부 전선을 강화하고 유럽을 더욱 잘 방어하기 위해 더 많은 미군을 받아들일 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

다만 도날트 투스크 폴란드 총리는 앞서 폴란드가 동맹국의 병력을 “빼오려 해서는 안 된다”고 경고하며 병력 유치 경쟁으로 비칠 가능성을 경계했다.