긴급 민생회복 2차 추경 구상 발표 인천e음 확대·전세사기 지원·첨단산업 투자 복원 유정복 시장 추경과 달리 지방채 없이 재원 마련

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]박찬대 더불어민주당 인천시장 후보는 “인천의 현재와 미래를 동시에 지키기 위해 2400억원 규모의 민생회복 2차 추경을 추진하겠다”고 밝혔다.

박찬대 후보는 10일 고물가와 경기침체 대응을 위한 ‘긴급 민생회복 2차 추가경정예산(추경)’ 구상을 발표하며 본격적인 민생 행보에 나섰다.

박 의원은 “미국-이란 전쟁 여파로 인한 물가상승 파도가 산업 현장과 시민 밥상을 덮치고 있다”고 말했다.

이에 따라 생산자물가 상승률은 지난 2월 3.0%에서 3월 4.9%로 급등했고 인천 소비자물가 상승률도 2월 1.8%에서 4월 2.5%로 상승세를 보이고 있다고 언급했다.

그러면서 “전쟁 장기화와 원자재 가격 상승, 여름철 냉방비 증가까지 겹치면 물가상승률이 3%를 돌파할 가능성이 있다”고 우려했다.

박 후보는 앞서 발표한 ‘긴급 민생회복 100일 프로젝트’에 이어 6·3지방선거에서 민선 9기로 당선되면, 7월 취임 이후 곧바로 민생회복 2차 추경을 단행하겠다고 밝혔다.

박 후보는 인천e음 혜택 확대를 핵심 정책으로 제시했다. 현재 시행 중인 캐시백 20% 수준을 최대한 유지하면서 구매 한도를 100만원까지 확대해 추석 명절 장바구니 부담을 줄이겠다는 구상이다.

출산·청년·돌봄 가구 지원 강화 방안도 포함됐다. 산후조리비 지원 대상을 4천명 추가 확대하고 청년 월세 지원금도 10만원 증액하겠다고 밝혔다.

아동급식 단가 역시 끼니당 2000원을 추가 인상해 ‘1만2000원 한 끼’를 지원할 계획이다.

미추홀구 전세사기 피해 지원 대책도 비중 있게 담겼다. 박 후보는 “미추홀구에서 시작된 전세사기 비극은 아직 끝나지 않았다”며 피해 가구당 최대 200만원 긴급 지원과 함께 피해 건물의 정화조·엘리베이터·주차장·소방시설 등 공동시설 보수 지원 방침을 내놨다.

또 소상공인과 농어업인, 물류업 지원 확대도 추진한다. 소상공인 경영안정 자금을 늘리고 농어업인 수당을 한시적으로 5만원 추가 지원하는 한편, 화물차·버스 유가보조금 지원 연장과 인천항·인천공항 중소 물류기업 지원 강화 방안도 발표했다.

박 후보는 민생 대책과 함께 미래 산업 투자 확대도 강조했다. 그는 “삭감된 바이오 투자 예산을 복원하고 첨단산업 지원을 두 배로 확대하겠다”며 바이오·반도체·로봇 등 첨단산업 경쟁력 강화를 위한 예산 증액 계획을 밝혔다.

특히 그는 현 유정복 시장의 추경과 차별성을 강조했다.

박 의원은 “유정복 후보의 1차 추경은 1716억원 규모였고 663억원 지방채까지 발행했다”며 “저는 규모를 40% 확대하면서도 최대한 지방채 증가 없이 재원을 마련하겠다”고 주장했다.

재원 마련 방안으로는 이재명 정부의 법인세 초과 세수에 따른 지방소득세 증가, 하나금융지주 본사 인천 유치에 따른 우발 세수 증가, 잉여금 조정, 지방교부세 증가 가능성 등을 제시했다.

박 의원은 “저는 일찌감치 물가상승 파도를 예견해 민생회복 1차 추경 편성을 주도했다”며 “이제 인천시장이 되어 다가올 2차 물가 파도까지 막아내겠다”고 강조했다.