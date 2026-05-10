7일 기준 40.5조원…3영업일만에 7152억원 증가

[헤럴드경제=한영대 기자] 국내 증시가 역대급 상승세를 이어가면서 주요 시중은행의 마이너스통장(신용한도대출) 잔액이 3년 4개월 만에 최대 규모로 불어났다.

10일 금융권 및 연합뉴스에 따르면 5대 은행(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 7일 기준 개인 마이너스통장 잔액은 40조5029억원으로 집계됐다. 이는 한도가 아니라 실제 사용된 대출 잔액이다. 4월 말(39조7877억원) 이후 불과 3영업일 만에 7152억원 증가했다.

이 같은 잔액 규모는 2023년 1월 말(40조5천395억원) 이후 3년 4개월 만에 최대 기록이다. 5월 들어 3영업일 간의 통계지만 증가 폭(7152억원)은 월간 기준으로 2023년 10월(8726억원) 이후 2년 7개월 만에 가장 큰 수준이다.

5대 은행의 마이너스통장 잔액은 2023년 고금리 충격 여파로 한동안 30조원대 후반에 머물렀다. 그런데 국내외 증시 호조 등의 영향으로 지난해 11월 말 40조원대(40조837억원)로 복귀했다.

이어 연말연시 상여금 유입 등에 39조원대로 줄었지만, 코스피가 연일 사상 최고치를 경신하는 급등장에서 다시 크게 늘고 있다. 급등장에서 소외될 수 있다는 불안(포모·FOMO)을 느낀 개인 투자자들이 단기 자금을 빌려 주식시장으로 뛰어드는 상황이 반영된 것이다.

대기성 자금으로 분류되는 요구불예금도 계속 줄고 있다. 5대 은행의 요구불예금 잔액은 지난 7일 기준 696조511억원이다. 4월 말(696조5524억원)보다 5013억원 감소했다.