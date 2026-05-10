오후 6시∼익일 오전 6시까지 거래로 해외발 이슈에 선제 대응

[헤럴드경제=한영대 기자] 올해 들어 코스피200 선물 야간 거래액이 예년 대비 3배 가까이 증가한 것으로 나타났다.

10일 한국거래소에 따르면 이달 들어 7일까지 코스피200 선물 야간 거래액(매수+매도)은 하루 평균 14조6133억원이다. 지난해 12월 일평균 거래액(4조9106억원) 대비 3배가까이 늘어났다.

일평균 거래액은 올해 1월 8조350억원, 2월 11조8099억원, 3월 13조6508억원으로 크게 늘었다. 4월 10조8524억원으로 다소 감소하기는 했지만 이달 들어 다시 14조원을 훌쩍 넘기며 반등했다.

코스피200 선물 야간 거래는 평일 오후 6시부터 다음 날 오전 6시까지 12시간 진행된다. 정규장이 마감한 이후 밤 사이 일어나는 여러 이슈에 선제적으로 대응할 수 있다.

최근 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 발발로 증시 변동성이 커진 점이 선물 야간 거래에 대한 관심을 키운 것으로 관측된다. 이달 들어 코스피가 가파른 상승세를 보이자 미리 대응하려는 투자자가 늘어난 점도 거래액 증가에 영향을 미쳤다.

코스피200 선물 야간 거래는 앞으로도 늘어날 것으로 전망된다. 국내 증시에 큰 영향을 미치고 있는 중동 지역의 지정학적 리스크는 여전하고, 미국을 비롯한 주요국 중앙은행의 금리 인상 여부 등 해외발 이슈가 대기하고 있어서다.