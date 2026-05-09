[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 조정석이 운영해 온 구독자 51만명의 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’를 그만두고 다른 사람에게 넘기겠다고 밝혀 이목을 끌었다. 그러나 조정석이 부케(릭터)에서 본케(릭터)로 바꿔 채널을 운영하겠다는 의미였으며, 해프닝으로 결론났다.

조정석은 8일 ‘청계산댕이레코즈’에 ‘이 채널을 내려놓기로 결정했습니다’라는 제목의 영상을 올렸다.

조정석은 영상에서 “무거운 이야기를 전하려고 한다. 오늘부로 제 삶의 큰 부분이었던 이 채널을 내려놓기로 결정했다”고 밝혔다.

향후 채널의 향배에 대해 조정석은 “이 채널을 사랑해주신 분들한테 그냥 포기하는 건 예의가 아닌 것 같았다”며 “이 채널을 더 잘할 수 있는 분께 넘기려고 한다”고 했다. 이어 “그분은 아직 제 생각을 전혀 모르실 것”이라며 “직접 만나서 이야기해보고 결정하려고 한다”고 덧붙였다.

조정석은 마지막으로 “여러분 덕분에 너무 행복했고 즐거웠다”며 “여러분들을 절대 잊지 않겠다. 또 다른 형태로 꼭 만날 수 있기를 바란다”고 인사했다.

조정석은 자신의 정체를 밝히지 않고 ‘댕이 아빠’라는 부케 콘셉트로 ‘청계산댕이레코즈’를 운영해왔다.

그런데 하루 뒤인 9일 새로 올린 영상에서 조정석은 ‘댕이 아빠’가 아닌 본케 ‘배우 조정석’으로 나타나 채널을 넘겨받게 됐다고 밝혔다.

조정석이 유튜브를 그만둔다는 소식에 서운해했던 누리꾼들은 조정석에게 속았다면서도 그가 유튜브를 그만두지 않는다는 사실에 반가워하는 댓글을 남겼다.