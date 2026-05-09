호르무즈 해협 차단되자 내륙해 활용 드론 부품·군수물자·식량 대거 수송 위성 장치 끄고 추적 회피…미군 사각지대

[헤럴드경제=최은지 기자] 미국과의 전쟁 및 서방의 제재로 페르시아만 무역로가 차단된 이란이 북부 카스피해를 러시아와의 새로운 물자 수송로로 적극 활용하고 있다.

미군의 감시망이 닿지 않는 내륙해의 지리적 특성을 이용해 군수물자와 식량을 조달하며 제재 무력화에 나선 모습이다.

연합뉴스가 8일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 및 외신을 인용한 보도에 따르면, 러시아는 미군이 호르무즈 해협을 봉쇄함에 따라 대체 항로로 카스피해를 선택하고 이란에 드론 부품 등 핵심 군사물자를 공급하고 있다.

이란은 이를 바탕으로 두 달 넘게 이어지는 미국과의 전투 속에서도 무기고를 재건하며 장기전 태세를 갖춘 것으로 분석된다.

카스피해는 이란, 러시아, 아제르바이잔, 투르크메니스탄, 카자흐스탄 등 5개국에 둘러싸인 세계 최대의 내륙해다. 공해(公海)와 연결되지 않아 외부 함정의 진입이 어렵고, 인접국들만이 접근할 수 있어 서방의 감시를 피하기에 최적의 장소로 꼽힌다.

이스라엘이 지난 3월 카스피해 연안의 이란 해군을 공습한 것도 이 경로가 러시아의 지원 통로임을 파악했기 때문이라는 분석이 지배적이다.

군사물자 외에 필수 식료품 거래도 활발하다. 이란은 카스피해 연안 4개 항구를 24시간 가동해 러시아산 밀, 옥수수, 해바라기유 등을 들여오고 있다. 포트뉴스 미디어그룹에 따르면 과거 흑해를 통해 운송되던 러시아산 밀 약 200만톤이 현재는 카스피해를 통해 이란으로 전달되고 있다. 앞서 우크라이나 전쟁 당시에는 이란이 이 경로로 러시아에 탄약을 보급하기도 했다.

미국 당국은 카스피해 무역 규모를 정확히 파악하는 데 난항을 겪고 있다. 이곳을 운항하는 선박들이 대부분 선박자동식별장치(AIS)를 끈 채 ‘유령 운항’을 지속하고 있기 때문이다.

또한 미군의 관할권 분산도 감시 공백의 원인으로 지적된다. 아제르바이잔과 러시아는 유럽사령부(EUCOM)가, 이란과 중앙아시아 3개국은 중부사령부(CENTCOM)가 담당하고 있어 지정학적 통합 대응이 어려운 구조다.

루크 코피 허드슨연구소 선임연구원은 “미국 정책입안자들에게 카스피해는 존재하지 않는 것처럼 여겨지는 지정학적 블랙홀과 같다”며 “제재를 우회해 군사물자를 이동시키기에 이보다 이상적인 장소는 없다”고 진단했다.