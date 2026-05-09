진교훈 후보, 구정 성과와 3대 비전 제시... 압도적 추진력으로 강서구 현안 해결할 유능한 구청장, 일할 기회 달라

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 민주당 강서구청장 후보가 9일 강서구 화곡동 선거사무소에서 개소식을 열어 지난 임기 동안의 주요 성과 및 ‘3대 미래 비전과 50대 과제’를 발표하는 등 필승 의지를 다졌다.

이날 개소식에는 민주당 한병도 원내대표, 진교훈 후보 선대위 공동상임선대위원장 강서병 한정애 의원과 강서을 진성준 의원, 노현송 전 강서구청장을 비롯해 전·현직 시·구의원, 당원, 시민 등이 대거 참석해 성황을 이뤘다.

또, 정청래 당대표, 조정식 의원, 박지원 의원, 김태년 의원, 이상식 의원, 정원오 서울시장 후보 등이 영상 축사를 통해 승리를 기원했다.

진 후보의 후원회장을 맡은 김성환 배우와 추가열 전 한국음악저작권협회 회장, 박종범 세계한인경제무역협회 회장도 영상 메시지로 힘을 보탰다.

진 후보는 인사말에서 “2023년 보궐선거가 주권자의 심판이었다면 이번 선거는 여전히 ‘윤 어게인’을 외치는 세력에 대해 단호하게 책임을 묻는 선거” 라고 강조했다. 이어 “대한민국을 바로 세우고 위기 극복에 매진하고 있는 이재명 대통령과 집권여당의 안정적인 국정 운영을 위해 압도적인 승리가 필요하다” 며 지지를 호소했다.

진 후보는 보궐선거 후 지난 2년 6개월간의 구정 성과를 설명했다. 주요 성과로 ▷캐나다 ICAO 본부 방문을 통해 김포공항 고도제한 완화 조기 시행 가능성 확인 ▷방화차량기지 및 건폐장 이전 관련 예비타당성 조사 통과 ▷대장홍대선 착공 및 강북횡단선 재추진 동력 확보 ▷기초자치단체 최초 ‘코리아 비즈니스 엑스포’ 공동 개최 ▷국회대로 인근 공공주택복합사업 예정지구 지정 등 재개발·재건축 사업의 신속 추진 등을 설명했다.

이어서 진 후보는 ‘더 큰 강서’를 위한 3대 미래 비전도 제시했다. ▷인공지능(AI)과 첨단산업기술이 융합하는 대한민국 최고의 혁신경제도시 조성 ▷마곡과 원도심이 상생하는 균형성장도시 완성 ▷요람에서 무덤까지 책임지는 안심복지도시 구현해 모든 세대가 안전하고 행복한 강서를 만들겠다는 구상이다.

진 후보는 “경찰청 차장으로 14만 조직을 이끌었던 행정 경험과 검증된 추진력을 강서 발전을 위해 모두 쏟아붓겠다”며 “시행착오에 허비할 시간이 없는 만큼 이재명이 선택하고 맡겨보니 확실한, 저 진교훈이 시작한 사업들을 완성할 기회를 달라”고 강조했다.

영상을 통해 정청래 대표는 “국민주권정부의 성공과 지역의 발전을 더욱 힘있게 완성할 절호의 기회가 왔다”며 “이번 지방선거는 대한민국 국가 정상화와 일 잘하는 지방정부를 세우는 선거로, 중앙정부와 지방정부가 수레바퀴처럼 조화롭게 맞물려 돌아가야 한다” 고 말했다.

한병도 원내대표는 “진교훈 후보가 보궐선거에 출마했을 당시, 누구보다 청렴하고 강서에 꼭 필요한 인재라는 인상을 받았다” 며 “당이 어려운 시기를 지나오는 과정에서도 진 후보의 역할이 큰 힘이 됐다”고 말했다. 이어 “오늘 이 자리가 강서의 크고 작은 이야기를 함께 듣고, 더 나은 방향을 고민하는 뜻깊은 시간이 되길 기대한다” 고 말했다.

노현송 전 구청장은 “제가 진교훈 후보에게 큰 신뢰와 지지를 보내는 이유는 바른 인성과 검증된 행정 능력, 그리고 강한 추진력을 모두 갖춘 인물이기 때문” 이라며 “33년간의 공직생활 동안 이미 충분한 검증을 거친 만큼 강서의 미래를 안정적으로 이끌 적임자라고 확신한다” 고 밝혔다.

한정애 의원은 “이재명 당시 당대표가 선택한 사람이 바로 진교훈 후보” 라며 “이제는 강서구민의 선택을 기다리고 있다” 고 말했다. 이어 “구민들이 원하는 것은 강한 추진력과 안전한 강서를 만들 수 있는 리더십” 이라며 “진교훈 구청장은 짧은 기간 동안에도 주민들이 안심할 수 있는 구정을 보여줬다” 고 평가했다.

진성준 의원은 “진교훈 후보는 이미 뛰어난 행정 성과와 추진력을 통해 강서의 미래 비전을 보여주고 있다” 며 “이번 선거 역시 반드시 승리할 것이라 확신한다” 고 밝혔다. 덧붙여 진교훈 후보에게 강서를 미래 도심항공교통과 첨단산업의 중심지, 강서 전역을 마곡 수준의 경쟁력있는 도시로 변화시켜줄 것을 당부했다.

영상을 통해 정원오 서울시장 후보는 “서울 서남권의 핵심인 강서가 빠르게 변화하고 있다”며 “중요한 것은 변화의 속도를 구민의 삶의 변화로 이어내는 것으로, 진교훈 후보님의 실행력과 책임감이라면 강서의 변화를 안정적으로 해나가실 거라고 믿는다” 고 말했다.