문화콘텐츠산업 육성 청년 일자리·원도심 활성화 공약

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 재선 출마를 선언한 노관규 순천시장(무소속) 예비후보가 제1호 공약으로 문화 콘텐츠산업 육성을 통한 ‘남해안 K-컬처 선도 도시’를 제시했다.

노 예비후보는 “지난 4년 동안 순천은 정원 도시를 넘어 문화콘텐츠 산업도시로 도약할 기반을 마련했다”며 “민선 9기에는 이를 속도감 있게 완성해 순천을 대한민국 남해안의 K-컬처 선도도시로 키우겠다”고 밝혔다.

이번 공약은 4년간 추진해 온 애니메이션클러스터 조성을 비롯해 콘텐츠 기업 유치, 원도심 활용 전략 등을 바탕으로 한 완성형 공약이라는 점에서 의미가 크다.

구체적으로, ▷글로벌 콘텐츠 아카데미 설립 ▷AI-문화콘텐츠 융합 국가산단 추진 ▷여수MBC 순천 유치 ▷콘텐츠 기업 유치를 통한 원도심 활성화 ▷글로벌 웹툰·애니메이션 기업 육성 등이 포함됐다.

특히 국내 최대 애니메이션 제작사인 로커스가 본사를 순천으로 이전해 순천만국가정원 내 스튜디오에 입주하면서 순천의 문화콘텐츠산업이 본격적인 실행 단계에 들어섰다.

노 후보는 여기에 여수MBC의 순천 이전을 더해 지역 콘텐츠 제작과 배급 역량을 강화하고, 국가정원과 원도심, 애니메이션 클러스터를 연결하는 미디어·콘텐츠 생태계를 구축하겠다는 구상이다.

노 예비후보는 “지난 4년이 순천 문화콘텐츠산업 기반을 닦은 시간이었다면, 앞으로 4년은 일자리와 기업, 청년 정착, 원도심 활성화라는 실질적인 경제 효과로 연결하는 시간”이라며 “이미 마련된 기반 위에서 속도감 있게 추진해 순천을 케이컬처 선도도시로 완성하겠다”고 강조했다.