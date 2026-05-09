방미 산업장관·美상무장관 참석해 서명식 한미 조선협력 ‘마스가’ 탄력받을지 주목

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라와 미국간의 조선업 파트너십을 강화하는 센터 설립이 본격 추진된다. 이 센터는 양국간 협력을 위한 현지 네트워크 구축과 기업간 협력활동을 지원할 예정이다.

9일 산업통상부에 따르면 방미 중인 김정관 장관과 하워드 러트닉 미 상무부 장관은 전날(현지시간) 미국 워싱턴D.C 상무부에서 진행한 한미 조선 파트너십 이니셔티브’(KUSPI) 출범을 위한 양해각서(MOU) 서명식에 임석했다.

양국은 이번 MOU를 통해 공동 연구개발, 기술교류, 직접투자 등 기업간의 협력 프로젝트를 촉진하고, 양국 조선 인력 양성·교류와 조선산업 관련 정보공유 등을 협력키로 했다.

특히 워싱턴 D.C에 ‘한-미 조선 파트너십 센터(Korea-U.S. Shipbuilding Partnership Center) 설립을 추진된다. 센터는 협력을 위한 현지 네트워크 구축, 정책 동향 등과 함께 양국 기업간 협력활동을 지원하는데 주력할 방침이다. 또 미 조선소 생산성 개선, 인력양성 등 세부 프로그램 운영을 지원한다. 올해 관련 예산은 66억원이 투입된다.

산업부는 “이날 체결된 MOU를 통해 양국은 한-미 조선협력에 대한 추진 의지와 함께, 센터 설립에 대한 미측의 지지 의지를 확인했다”면서 “향후 설립되는 센터를 통해 양국 기업의 수요에 기반한 구체적인 협력사업들이 발굴‧이행될 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “현지법인 설립, 공간 확보, 인력 파견 등 후속절차를 차질없이 이행해 신속하게 센터를 개소하는 한편 구체적인 성과 발굴을 위해 노력할 것”이라고 덧붙였다.

한미는 작년 한미정상회담 계기에 ‘마스가’를 기치로 1천500억 달러 규모의 대미 조선 분야 투자에 합의한 바 있다.

이는 한국에 대한 미국의 국가별 관세(상호관세) 및 자동차 관세 세율 인하(25→15%)를 조건으로 한국이 진행키로 합의한 총액 3500억 달러 규모 대미 투자의 일부다.

김 장관은 러트닉 장관을 비롯해 도널드 트럼프 미 행정부의 주요 인사들과 한미 전략적 투자 예비협의를 진행하는 한편 대미 투자 및 통상 현안과 관련해 미 연방의회 인사들을 만나기 위해 지난 6일 워싱턴DC를 방문했다.