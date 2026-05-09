[헤럴드경제=박종일 선임기자]민주당 영등포구청장 경선에서 조유진 후보와 결선까지 치열하게 겨룬 김정태 후보가 8일 조유진 후보에 대한 공개 지지를 선언했다. 본선을 26일 앞둔 이 자리에는 이승훈 후보도 함께하며, 더불어민주당 영등포 선거 진영의 원팀 결집이 공식화됐다.

김정태, “조유진의 승리가 영등포의 승리”

김정태 후보는 이날 경선 결과에 승복을 선언한 뒤 ”조유진 후보가 오랫동안 열심히 노력한 결과“라고 평가했다. 그는 ”최근 판세와 후보의 기세를 보면 본선 승리를 낙관한다“면서도 ”끝까지 최선을 다해야 한다“며 방심하지 말 것을 당부했다.

이어 그는 “경선을 통해 갈라졌던 당원들을 다시 한데 모으는 디딤돌 역할을 기꺼이 맡겠다”고 선언, 6월3일 본선에서 영등포구청장은 물론 서울시장, 시의원, 구의원 후보 전원의 승리를 위해 함께 뛰겠다고 약속했다.

조유진, “김정태 선배의 정책과 비전 그대로 이어가겠다”

조유진 후보는 김정태 후보에 대해 “경선 과정에서 경쟁 상대를 존경하게 된 것이 이번 경선에서 얻은 가장 큰 수확”이라며 진심 어린 존경을 표했다. 특히 “오랜 시간 꿈을 갖고 성실하게 준비해 온 선배의 노력과 헌신을 정치권에서 일해온 사람으로서 누구보다 잘 안다”고 덧붙였다.

조 후보는 “김정태 선배를 멘토로 모시고 당선 이후에도 항상 상의드리겠다”며 “선배의 정책과 공약, 비전을 그대로 이어가겠다”고 약속했다. 이번 지지선언이 단순한 선거 결집을 넘어 정책 계승의 의미까지 담았음을 분명히 한 것이다.