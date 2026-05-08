컬러강판 업계 유일 추천 자재 선정 프리미엄 건축자재 상징성·대표성 입증

[헤럴드경제=서재근 기자] 동국제강그룹 동국씨엠 프리미엄 컬러강판 브랜드 ‘럭스틸’이 컬러강판 업계에서 유일하게 2023년 최초 지정에 이어 2회 연속 ‘우수건축자재’로 선정되며 경쟁력을 입증했다.

동국씨엠은 ‘럭스틸’과 ‘럭스틸 라인패널’이 7일 서울 서초구 건축사회관에서 열린 ‘제16차 대한건축사협회 건축자재추천서 교부식에서 우수건축자재로 인정받아 대한건축사협회장으로부터 ‘건축자재추천서’를 받았다고 8일 밝혔다.

대한건축사협회 서류 심사와 발표 심사, 회원 공람, 이사회 승인 등 엄격한 심의 절차를 거쳐 획득한 추천이다. 럭스틸은 ▷친환경·고내식·불연 성능 ▷색상과 패턴 등 다양한 표현력 ▷건축 의도 구현을 위한 가공 자유도 등을 종합 인정받았다. 대한건축사협회는 럭스틸을 단순 소재와는 차별화된 ‘완성형 건축 마감재’로 평가했다.

특히, 럭스틸 라인패널은 절곡 및 접합부가 외부에 드러나지 않는 정교한 마감을 통해 설계사의 의도를 실제 건축물에 높은 완성도로 오차 없이 구현할 수 있다는 점에서 긍정 평가를 받았다.

동국씨엠은 럭스틸 전문 가공 센터인 충남 도성 ‘빌딩솔루션센터’를 통해 건축사와 디자이너가 현장에 즉시 적용할 수 있는 3D설계·디자인 지원과 가공 설루션을 제공하고 있다.

동국씨엠 관계자는 “이번 연속 인증은 협회의 지속적 검증과 현장의 사용 경험이 쌓인 결과로 럭스틸이 건축 마감재 시장에서 신뢰를 구축해 가고 있음을 의미한다”며, “컬러강판 업계 유일 추천 자재로, 럭스틸의 차별화된 위상과 공신력을 상징한다”고 말했다.

한편, 대한건축사협회는 건축에 대한 이해 증진과 건축문화 발전, 기술 향상 및 연구를 목적으로 1965년 설립했다. ‘건축자재추천’ 제도는 우수한 건축자재를 발굴 및 추천해 건축사에게 건축자재 정보를 제공한다.