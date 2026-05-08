한국 연휴와 겹쳐 외국 관광객 북적

올리브영·백화점·면세점 매출 급증

뷰티·패션 인기, 편의점·카페도 특수

기자가 지난 6일 찾은 올리브영 명동점은 쇼핑을 하는 외국인 관광객으로 발디딜 틈을 찾기 힘들었다. 박연수 기자
기자가 지난 6일 찾은 올리브영 명동점은 쇼핑을 하는 외국인 관광객으로 발디딜 틈을 찾기 힘들었다. 박연수 기자

“화장품 사러 명동 왔어요.” (중국인 관광객)

지난 6일 서울 중구 명동 일대는 캐리어를 끌고 쇼핑백을 든 외국인 관광객들로 북적였다. 중국·일본의 황금연휴가 한국 가정의 달 연휴와 맞물리며 관광객들의 손에는 ‘올다무(올리브영·다이소·무신사)’ 쇼핑백부터 화장품 로드숍까지 다양한 쇼핑백이 들려 있었다. 매장 곳곳에는 영어·중국어·일본어 안내판과 알리페이 결제 안내가 빠짐없이 배치돼 있었다.

K-뷰티를 향한 관심이 가장 뜨거웠다. 택스리펀드 전문업체 글로벌텍스프리(GTF) 데이터 기준 이달 1일부터 5일까지 올리브영 명동 상권 매장의 외국인 매출은 전년 동기 대비 41% 증가했다. 일본 관광객은 기초화장품·이너뷰티 상품을, 중국 관광객은 픽서 등 메이크업 제품을 주로 구매했다.

다이소 명동본점에서 만난 중국인 왕위신(24) 씨는 “고덕지도를 통해 다이소를 알게 됐다”며 “한국 화장품을 저렴하게 살 수 있어 만족한다”고 말했다.

이날 방문한 무신사 스토어와 무신사 스탠다드에서도 옷을 입어보거나 사진을 찍는 외국인 관광객을 쉽게 볼 수 있었다. 무신사 명동 매장의 1~5일 외국인 매출은 전년 동기 대비 20% 증가했다. 같은 기간 코오롱스포츠 매장은 5월 할인까지 더해지며 전주(4월 24~28일) 대비 170% 신장했다.

코오롱스포츠 관계자는 “예상보다 더운 날씨로 반팔티 판매가 급증했다”고 말했다.

백화점과 면세점 실적도 눈에 띄게 증가했다. 롯데백화점 본점의 1~5일 외국인 매출은 전년 동기 대비 90% 늘었다. 럭셔리 주얼리·워치(90%), 명품(65%), 뷰티(60%) 순으로 많이 팔렸다. 신세계백화점 역시 외국인 매출이 359.7% 급증했다. 특히 명품 수요가 무려 416.4% 늘었다.

롯데면세점 전점 매출은 43% 늘었다. 이 가운데 중국인 FIT(개별관광객) 매출은 111% 급증했다.

품목별로는 화장품·향수가 99%, 식품이 74%, 담배는 254% 신장했다. 신세계면세점에서는 스위스퍼펙션·듀어썸·연작·비디비치·어뮤즈·디에이이펙트 등 6개 브랜드의 일평균 매출이 전월 대비 8배 증가했다.

관광객 특수는 편의점도 마찬가지였다. 세븐일레븐의 알리페이·은련카드 사용 금액은 전년 동기 대비 150% 늘었고, 냉장 디저트(335%)와 이온 음료(257%)가 인기를 끌었다. 이마트24도 전주 대비 48% 증가했다. CU 전점의 1~3일 해외결제수단 매출은 68.8% 늘었다. GS25에서는 이어폰 판매가 326.0% 늘며 효자 상품으로 떠올랐다.

음식점 앞에 선 대기줄에도, 카페 카운터에도 외국인 관광객은 빠지지 않았다. 매장 직원들은 영어로 응대하며 관광객을 맞았다. 명동 자체가 하나의 거대한 관광 코스가 됐다. 실제 1~5일 명동 스타벅스 매장 방문객은 전년 동기 대비 18% 늘었다. BBQ 역시 외국인 관광객에 힘입어 올해 1분기 명동 상권 매출이 25.8% 성장했다고 밝혔다.

업계 한 관계자는 “성수기로 꼽히는 5월을 겨냥한 다양한 할인 행사와 외국인 맞춤 상품 구성이 긍정적인 실적으로 이어졌다”며 “K-열풍이 지속되는 만큼 침체된 분위기를 타개할 돌파구가 될 수 있을 것”이라고 말했다.

박연수 기자


siuu@heraldcorp.com