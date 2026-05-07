[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA가 웰컴저축은행㈜(대표 박종성)과 ‘KLPGA 대상포인트’ 파트너십을 체결했다고 7일 밝혔다.

이에 따라 KLPGA 대상포인트의 공식 명칭은 ‘KLPGA 웰컴저축은행 대상포인트’가 됐다. 웰컴저축은행에는 대상포인트 파트너로서의 배타적 권리가 부여되고 KLPGA투어 중계 방송, K공식 웹사이트 및 모바일 어플리케이션, 투어 대회장의 집합 광고 보드와 순위 보드를 통한 로고 노출 혜택이 주어진다. 또한 웰컴저축은행은 브랜딩, 광고, 홍보, 프로모션 목적으로 KLPGA와의 결합 로고를 사용할 수 있다.

웰컴저축은행 박종성 대표는 “웰컴저축은행이 KLPGA 대상포인트 파트너가 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “스포츠 랭킹 플랫폼인 ‘웰컴톱랭킹’의 노하우를 통해 KLPGA 대상포인트 제도가 한층 더 발전된 방향으로 나아갈 수 있도록 기여하겠다“고 밝혔다.

이에 KLPGA 김상열 회장은 “KLPGA와 웰컴저축은행이 한층 더 발전된 파트너십을 구축하고, 향후 한국 골프의 위상을 높이는 데 큰 역할을 하길 기대한다”라고 화답했다.