외부 추천기관 5→8곳 확대… 공개모집·평판조회 도입 중앙회 인사 개입 차단… “관치 회귀 우려” 정부 개입 반발도

[헤럴드경제=김선국 기자] 농협이 이른바 ‘낙하산’·‘회전문 인사’ 논란을 차단하기 위해 인사 추천 구조를 전면 개편한다. 외부 견제 기능을 대폭 강화하고 중앙회의 계열사 인사 개입을 원천 차단하는 방식으로 인사권 독립 강화에 나섰다.

농협은 7일 최근 임원 선임의 공정성과 투명성을 높이기 위한 ‘임원후보자 추천기구 운영 개선안’을 마련하고 본격 시행에 들어갔다고 밝혔다.

이번 개편안의 핵심은 외부 견제 강화와 검증 절차 고도화다. 우선 인사추천위원회 외부위원 추천기관을 기존 5곳(농업인단체 2·대학교 3)에서 8곳(농업인단체 3·학회 5)으로 확대했다. 특정 기관이나 인맥 중심 추천 구조를 분산하기 위해 단수 추천 대신 복수 추천 방식도 도입했다.

임원 후보 검증 절차도 강화된다. 후보 공개모집과 함께 심층 면접, 평판 조회(레퍼런스 체크)를 도입해 검증의 객관성과 투명성을 높이겠다는 방침이다.

중앙회의 직접 개입을 차단하기 위한 장치도 마련됐다. 농협은 경제지주 자회사 임원후보추천위원회 구성 과정에서 중앙회 소속 인사 참여를 배제하고, 사외이사 비중을 과반 이상으로 확대하기로 했다.

또 추천위원회를 농업경제와 축산경제 분야별로 분리 운영해 전문성을 강화할 계획이다. 해당 제도는 2026년 상반기 임기 만료 예정인 사외이사 선임부터 적용된다.

이광범 농협개혁위원회 위원장은 “이번 인사제도 개편을 시작으로 13개 권고 과제를 차질 없이 이행해 국민에게 신뢰받는 조직으로 거듭나겠다”고 말했다.

다만 농협 내부에서는 최근 발의된 농협법 개정안을 둘러싼 우려도 나오고 있다. 개정안에는 농림축산식품부 장관과 금융위원장에게 인사추천위원 추천권을 부여하는 내용이 담겨 있어 ‘관치 회귀’ 논란이 제기되는 상황이다.

농협자율성수호비상대책위원회는 “인사의 객관성과 투명성 강화 취지에는 공감하지만 정부 개입으로 이어져서는 안 된다”며 “외부 개입이 확대될 경우 오히려 낙하산 인사의 새로운 통로가 될 수 있다”고 주장했다.