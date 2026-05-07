지난해 6월 G7 정상회의 참석 관련 발언 시민단체, 허위사실 명예훼손 혐의 고발 경기 남양주북부서, 지난 2월 사건 송치

[헤럴드경제=최의종 기자] 검찰이 지난해 6월 이재명 대통령의 G7(주요 7개국) 정상회의 참석과 관련해 허위사실을 온라인상에 적어 명예를 훼손한 혐의를 받는 가수 JK 김동욱(본명 존 킴) 씨 사건을 송치한 경찰에 보완수사를 요구한 것으로 확인됐다.

7일 헤럴드경제 취재를 종합하면 의정부지검 남양주지청 형사1부(부장 박수)는 정보통신망법 위반(허위사실 적시 명예훼손) 혐의로 고발된 김씨 사건에 대해 지난 3월 중순 경기 남양주북부경찰서에 보완수사를 요구했다. 현재 경찰은 보완수사를 진행 중이다.

검사는 경찰로부터 송치받은 사건에 보완수사가 필요하다고 인정하는 경우에는 보완수사를 요구할 수 있다. 의정부지검 남양주지청은 증거와 혐의 보강이 필요하다며 남양주북부서에 보완수사를 요구한 것으로 확인됐다.

앞서 이 대통령은 지난해 6월 15~17일 G7 정상회의 참석을 위해 일정으로 캐나다를 방문했다. 취임 이후 첫 해외 정상외교였다. 회의에는 미국과 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본, 캐나다 외에 호주, 브라질, 인도, 멕시코, 남아프리카공화국, 우크라이나 정상도 참석했다.

대통령실은 이 대통령이 G7 정상회의에 참석해 국제사회에 한국 민주주의와 정상외교가 복원됐음을 알린 점을 성과로 강조했다. 양자 회담에서 한국 경제에 도움이 되는 실질적인 협력 방안에 논의가 있었다며 ‘국익 중심 실용 외교’에 첫걸음을 뗐다고 밝혔다.

김씨는 이 대통령 참석에 앞선 같은 달 5일 본인 사회관계망서비스(SNS)에 “좌파 떨거지 XX들, 가서 캐나다에서 열리는 G7에나 초청받았는지 확인이나 하고 와서 형한테 DM(다이렉트 메시지) 해라. 알아들었제”라고 적었다.

시민단체 적폐청산국민참여연대는 “JK김동욱이 연예인이자 가수인 것을 활용해 정보통신망 특성상 사건이 일파만파로 퍼져 나갔으며 당사자인 이 대통령은 물론 많은 국민까지 정신적 고통을 겪고 있다”고 주장하며 서울경찰청에 정보통신망법상 허위사실 명예훼손 혐의로 김씨에 대한 고발장을 제출했다.

사건을 수사한 남양주북부서는 지난 2월 혐의가 인정된다며 김씨를 검찰에 송치했다. 보완수사 요구를 받은 경찰은 증거 등을 보강해 사건을 다시 검찰에 넘길 예정이다.