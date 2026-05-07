가정의 달 맞아 산책 콘셉트 캠페인 전개 전시장 방문·상담 고객 대상 라운지 F&B 서비스·브랜드 기프트 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 벤틀리모터스코리아의 국내 공식 파트너사 벤틀리서울이 5월 가정의 달을 맞아 브랜드 고유의 럭셔리 라이프스타일을 경험할 수 있는 ‘5월의 산책(May Promenade)’ 캠페인을 오는 31일까지 진행한다고 7일 밝혔다.

‘여유로운 산책’을 테마로 기획된 이번 캠페인은 벤틀리서울 전시장에서 브랜드의 감성과 비스포크 서비스를 편안하게 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다.

캠페인 기간 동안 강남 전시장 ‘벤틀리 큐브’와 세계 최대 규모의 통합 비즈니스 타워인 강북 전시장 ‘벤틀리 타워’ 라운지를 방문해 상담을 완료한 고객에게는 동반 1인까지 무료 F&B 서비스를 제공한다. 또한 부산 전시장을 방문해 상담을 완료한 고객에게는 소정의 기프트를 증정한다.

현장 상담 후 시승 프로그램에 참여한 고객에게는 벤틀리서울 에코백을, 현장 계약 고객에게는 감사의 의미를 담은 스페셜 기프트를 선물한다.

벤틀리서울 관계자는 “가정의 달을 맞아 고객들이 여유롭게 거닐 듯 벤틀리의 감성과 라이프스타일을 경험할 수 있도록 이번 캠페인을 준비했다”며 “앞으로도 고객과의 접점을 확대하고 일상 속에서 벤틀리서울이 제안하는 럭셔리 경험을 전달할 수 있는 다양한 프로그램을 지속해서 선보일 것”이라고 말했다.

한편, 벤틀리서울은 매월 다양한 테마의 캠페인을 통해 브랜드 경험을 지속적으로 선보이고 있으며 지난 3월에는 현대백화점 판교점에서 스페셜 팝업 스토어를 운영한 바 있다.