24세에 父 옥외광고 회사 물려받아 라디오·TV 방송 인수하며 사업 확대 트럼프도 “방송 역사의 거장” 애도

세계 최초로 24시간 뉴스 전문 케이블 네트워크 CNN을 설립했던 미디어 재벌 테드 터너(사진)가 87세의 일기로 6일(현지시간)별세했다. CNN과 뉴욕타임스(NYT) 등은 이날 테드 터너가 플로리다주(州) 탤러해 자택에서 가족들이 지켜보는 가운데 숨을 거뒀다고 보도했다. 터너는 2018년 진행성 뇌 질환인 루이체구 치매를 진단받았고, 지난해 폐렴 치료를 받은 이력도 있다.

오하이오주(州) 신시내티에서 태어난 터너는 24세가 되던 해 아버지의 대형 옥외광고 회사 ‘터너 아웃도어 애드버타이징’을 물려받으며 미디어 사업가로의 행보를 시작했다. 당시 회사는 터너 부친이 술과 약물 오남용으로 제대로 경영하지 못해 부채가 상당했다. 주변에서는 회사를 매각하라고 조언했지만 터너는 오히려 미디어 사업을 라디오 방송, 1970년에는 TV 방송으로 확대하면서 미디어 사업을 키웠다. 1970년에는 애틀랜타 텔레비전 방송국인 채널 17을 인수하면서 TV 방송 사업을 시작했는데, 1976년에는 이를 위성방송으로 만들면서 전국 케이블 가입자로 고객층을 확대했다. 이를 계기로 터너의 TV 사업은 지역 방송국이 위성을 통해 전국으로 방송되는 ‘슈퍼스테이션’ 기록을 미국에서 처음으로 써내려갔다. 이후 1980년 6월 1일에는 세계 최초로 24시간 뉴스 채널인 CNN을 설립했다. 터너는 저녁까지 일하고 집에 오면 뉴스가 이미 끝나있던 것에 착안, 저녁 TV 뉴스를 보지 못하는 사람들도 볼 수 있는 뉴스를 고안해 24시간 채널 설립을 밀어붙였다. 1982년에는 CNN2(현 헤드라인 뉴스), 1985년에는 전 세계에 송출되는 CNN 인터내셔널 등으로 뉴스 사업을 확장했고, 터너 네트워크 텔레비전, 카툰 네트워크 등 여러 케이블 채널을 만들기도 했다.

CNN은 설립 후 첫 2년간은 매달 200만 달러의 손해를 봤지만, 1990년 걸프전쟁을 계기로 사업이 급성장했다. 최초로 전쟁을 생중계하는 뉴스로 이름을 날렸다. 도현정 기자