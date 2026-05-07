7일 무소속으로 전북지사 출마 선언 “무소속 후보 아닌 도민 소속 후보”

[헤럴드경제=양대근 기자] 대리기사비 명목의 ‘현금 살포’로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사가 예비후보에 등록하고 무소속 출마의 길을 선택했다. 이로써 민주당 후보로 선출된 이원택 후보와 김 후보 간 경쟁구도가 본격화할 전망이다.

김 후보는 7일 전북도의회에서 가진 기자회견에서 “민주당의 공천장이 아닌 도민의 판단을, 중앙의 결정이 아닌 도민의 선택을 받겠다”며 출마를 공식화했다.

스스로를 무소속 후보가 아닌 ‘도민 소속 후보’로 명명한 김 후보는 “저는 민주당이 지켜온 공정과 정의의 가치를 믿어왔고, 민주당이 지방자치와 분권의 가치를 존중하는 정당이라고 믿어왔다”면서도 “그러나 이번 공천 과정이 과연 공정했느냐”고 되물었다.

김 후보는 지난해 11월 30일 민주당 청년당원 등과의 술자리에서 100만원 안팎의 대리기사비를 뿌린 사건으로 지난달 1일 민주당에서 전격 제명돼 전북지사 경선 후보 자격마저 박탈당했다.

직후 이 후보의 ‘식사비 대납 의혹’에 대한 당의 윤리감찰이 ‘혐의없음’으로 끝나자 형평성, 공정성에 대한 문제를 제기하며 당을 비판해왔다.

김 후보는 “이 문제를 도민의 선택권을 회복하는 문제로, 전북의 미래를 지키는 문제로, 전북 경제의 흐름을 이어가는 문제로 인식한다”고 짚었다.

지난 4년간 자신의 치적으로는 2036 전주 하계올림픽 국내 후보 도시 선정 ▷금융중심지 지정 여건 조성 ▷27억원 규모 투자 유치 등을 언급했다.

아울러 “현대차 9조원 투자 프로젝트를 전북 산업 대전환의 출발점으로 키우고 새만금을 미래산업의 심장으로 만들겠다”면서 “이차전지, 바이오, 방산, 에너지, AI 산업을 전북의 새 성장축으로 세우겠다. 제3금융 중심지의 꿈도 포기하지 않겠다”고 공약했다.

김 후보는 “민주당을 떠나기 위해 이 길에 나서는 것은 아니다”면서 “민주당이 더 공정한 정당이자 도민과 당원의 뜻을 더 무겁게 받드는 정당이 되기를 바란다”고 밝혔다. 그는 이날 CBS 라디오 인터뷰에서 “민주당이 신청을 받아줄지는 모르겠지만 재선 성공시 복당을 신청하겠다”고 밝히기도 했다.