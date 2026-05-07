대한상의 한미협력 컨퍼런스 권석준 교수 “AI, 결국 피지컬 AI로 향한다…한일 제조업 주요 시장” “고성능 메모리 새 표준 마련에 한미 전략적으로 협력해야” 여한구 통상교섭본부장 “미국 설계·한국 제조·일본 가공 역량 연계해야”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 글로벌 인공지능(AI) 패권 경쟁에서 주도권을 확보하기 위해 한국과 미국, 일본이 3자 협력으로 대응해야 한다는 목소리가 나왔다. 고성능 메모리 수요가 커지는 상황에서 한국과 미국이 공동으로 표준을 만들고, 미국의 AI 기술을 한일 제조업에 적용하는 등의 방식이다. 나아가 지정학적 불안이 심화하는 국면에서 이를 에너지 안보 협력으로도 발전시킬 수 있다는 제언도 나왔다.

7일 오전 대한상공회의소(이하 대한상의)는 대한상의 회관에서 ‘제6회 한미협력 컨퍼런스’를 열고 이같은 내용을 공유했다. 이날 행사에는 최중경 한미협회 회장, 이형희 서울상공회의소 부회장(SK 부회장), 여한구 산업통상부 통상교섭본부장, 성윤모 중앙대 석좌교수(전 산업통상자원부 장관), 권석준 성균관대 화학공학부 교수 등 정부와 업계 관계자 120여명이 참석했다.

특히 이날 행사에선 글로벌 AI 경쟁에 대응하기 위해 한미일 3국이 협력해야 한다는 데 공감대가 모였다. 세션 발표에 나선 권석준 교수는 오늘날에는 더 이상 단일 국가가 AI 기술력을 주도할 수 없으며, 특히 미국의 기술 개발을 위해 한국과 일본의 제조업 인프라가 필수적이라고 설명했다.

권 교수는 “AI가 향하는 주된 분야는 추론형 AI뿐 아니라 산업에 적용되는 피지컬 AI이고, 이것은 한국뿐 아니라 제조업 역사가 오래된 일본도 마찬가지”라며 “미국 입장에선 제조 분야 AI 기술에 투입된 자본을 회수하기에 한·일이 가장 좋은 채널”이라고 설명했다.

메모리 고도화를 위한 협력 필요성도 강조했다. 권 교수는 “메모리는 대량 공급만 중요한 게 아니라 메모리 자체의 속도도 중요한 이슈인데 이를 위해 필요한 새로운 설계, 소재, 소프트웨어를 단일 국가가 혼자 해결할 순 없다”며 “국제적인 표준을 정립하고 재정을 투입하는 과정에서 한국과 미국이 전략적인 협력 포인트를 찾을 수 있다”고 강조했다.

이어 “AI 데이터센터는 전력을 효율적으로 송·배전하는 시스템도 굉장히 중요하다”며 “HVDC 변압기, 전력 반도체도 굉장히 중요한데 이런 부분에 대해서 한미일이 공동으로 시장을 키울 수 있다”고 설명했다. 이어 “전력 반도체 분야에선 굉장히 큰 수요 잠재력이 있음에도 한국에서 경쟁력을 키우지 못하고 있다”고 지적했다.

최근 제조 역량을 키워가고 있는 중국에 대응하는 차원에서 한미일 협력이 시급하다는 목소리도 나왔다. 성윤모 교수는 “미국 중심으로 재편되고 있는 공급망에 적극 참여해, 첨단 기술과 제조 생산 분야 협력을 확대하는 한편 중국 의존을 줄여나가야 한다”며 “중국과도 생산 협력보다는 경쟁 관계가 더 커지고 있는만큼 전략 전환이 필요하다”고 말했다.

그는 이어 “중국은 자체 AI 기술을 바탕으로 오픈 플랫폼 독자 기술을 개발하고, 제조 기반 AI를 중심으로 자신들만의 디지털 실크로드를 통해 생태계를 확장하고 있다”며 “중국은 10년 이상의 투자로 반도체와 시스템, 반도체 소부장 산업 등 모든 생태계를 양성하려 하고 있다. 미국 중심의 글로벌 공급망에 한국이 참여함으로써 혁신을 주도하는 역할을 일본과 함께 갖춰 나가야 한다”고 지적했다.

여한구 본부장은 축사에서 첨단제조·AI·에너지 분야에서의 구체적인 협력 방안을 제시했다. 여 본부장은 “미국은 설계 장비, 한국은 제조 역량, 일본은 정밀 가공 분야 강점을 연계함으로써 핵심 광물과 반도체에서 공급 안정망을 구축할 수 있다”고 강조했다. AI 협력과 관련해선 “미국의 소프트웨어, 한국과 일본의 하드웨어 역량을 결합한 피지컬 AI로 스마트팩토리를 선도할 수 있다”고 말했다.

이어 여 본부장은 에너지 안보와 관련해서도 “에너지는 이제 원자재뿐 아니라 산업 전반에 위협을 가하고 있으며, 지금과 같은 중동 위기에서 더욱 타격이 크다”며 “AI로 전력 수요가 폭발적으로 늘어나는 상황에서 안정적인 에너지 공급이 더욱 중요하다. 한국이 3국 협력을 촉매하도록 제도적인 지원을 계속할 것”이라고 말했다.

이형희 부회장은 “과거에는 산업 협력의 주체인 기업들이 주로 다른 나라의 기업과 경쟁을 했지만, 지금은 각국의 정부가 직접 플레이어로 뛰고 있다”며 “정부도 조금 더 과감한 스탠스로 지원한다면 기업들이 더욱 큰 힘을 얻을 것”이라고 제언했다