[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 유열이 폐섬유증 투병 당시, 생사의 갈림길에 섰던 순간들을 털어놓으면서 먹먹함을 안겼다. 특히 그는 “다시 노래한다는 건 너무 감격”이라며 소박한 일상에 감사한다는 뜻을 전했다.

지난 6일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 말미에는 다음 회 게스트로 출연한 유열의 예고편이 공개됐다.

오랜만에 모습을 드러낸 유열은 “한 동안 방송에서 보기 힘들었다”는 말에 폐 이식 수술이 두차례 무산됐던 당시 상황과 긴 투병 생활을 담담히 고백했다.

유열은 10년간 폐섬유증 투병 생활을 했고, 당시 체중이 40kg까지 빠지기도 했다. 이에 가짜 사망설까지 돌았지만, 그는 포기하지 않고 끝내 폐 이식 수술을 통해 다시 일어섰다.

하지만 이식 과정은 순탄하지 않았다.

유열은 “1차 이식은 기증된 폐의 건강상태가 안 좋아서 취소됐고, 2차 이식은 기증자가 나타났지만 기증자의 부검이 결정돼 취소됐다”며 “의사가 ‘아무래도 준비해야 할 것 같다’고 하더라”며 생사의 갈림길에 섰던 과거를 회상했다.

결국 유열운 수차례의 좌절 끝에 마침내 폐 이식 수술을 받아 건강을 되찾고 다시 일상으로 돌아왔다.

그는 “퇴원하던 날 창밖을 봤다”며 “많은 사람이 제각기 표정으로 가고 있는데 소박한 일상들이 너무 빛나더라”고 말했다.

유열의 회복 후 첫 방송은 ‘다큐 3일’ 특집편으로, 그는 “끝나고 나서 스튜디오에서 펑펑 울었다. 다시 노래한다는 건 너무 감격”이라고 밝혔다.