5년간 전자연구노트 경진대회 공동 운영…실무형 인재 발굴 디지털·AI 트렌드 반영한 글로벌 연구 노하우 전수

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오에피스가 서울대학교 약학대학과 함께 디지털 시대에 최적화된 미래 제약·바이오 인재 양성을 위한 생태계 구축에 나선다.

삼성바이오에피스는 6일 서울대학교 약학대학과 ‘전자연구노트 경진대회’ 운영 협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

양측은 이번 협약을 통해 향후 5년간 서울대 약대 학부생들을 대상으로 경진대회를 공동 운영하며, 글로벌 수준의 연구 문화 확산과 우수한 인재 양성을 위해 협력하기로 뜻을 모았다.

이번 협약은 단순히 기업의 사회적 책임을 넘어, 산업 현장의 디지털 전환 트렌드를 교육 현장에 이식해 ‘실무형 인재’를 선제적으로 육성한다는 데 의미가 있다.

연구노트는 연구의 전 과정을 기록해 성과를 보호하고 지속성을 유지하는 핵심 자산으로, 특히 디지털 AI 시대에 맞춰 전자연구노트 작성 역량을 갖추는 것은 미래 연구자의 필수 소양으로 꼽힌다.

삼성바이오에피스는 그동안 전개해 온 산학협력 활동 중 처음으로 ‘전자’ 연구노트 방식을 도입했다. 이를 통해 학생들에게 글로벌 바이오시밀러 개발 과정에서 축적된 정교한 데이터 관리 노하우와 디지털 R&D 트렌드를 전수할 계획이다.

김경아 삼성바이오에피스 사장은 “글로벌 수준의 연구 개발 노하우를 대학에 전파하는 산학협력 활동을 강화해, 제약·바이오 산업의 우수한 인재를 조기에 확보하고 양성하는 데 지속적으로 기여하겠다”고 밝혔다.

강건욱 서울대학교 약학대학 학장은 “세계적인 바이오 기업의 실무 노하우가 대학 연구 현장에 접목됨으로써 학생들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 인재로 성장하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.

삼성바이오에피스는 지난 2015년부터 고려대, 연세대, 카이스트 등 전국 7개 대학과 연구노트 경진대회 협약을 체결하는 등 미래 인재 양성을 위한 산학 교류를 지속적으로 확대해 오고 있다.