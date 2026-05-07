‘임팩트부스터’ Pre-A 지나 시리즈 A·B단계 진입 기업 대상 매년 약 10개사 선발해 집중 육성 사업지원 마중물 자금 최대 7000만원 제공

[헤럴드경제=한영대 기자] SK는 성장 단계에 진입한 소셜벤처의 스케일업(Scale-up)을 돕는 프로그램 ‘임팩트부스터’를 출범한다고 7일 밝혔다.

소셜벤처는 사회문제 해결을 위한 설루션도 제공하며 수익도 추구하는 스타트업을 말한다.

임팩트부스터는 성장 단계에서 도약 기회를 확보하는 데 어려움을 겪는 소셜벤처의 구조적 한계를 보완하기 위해 고안됐다. 프로그램 모집 대상은 초기 투자(Pre-A) 단계를 지나 시리즈 A·B단계에 진입한 소셜 벤처(IPO 이전 기업)이다. 매년 약 10개사를 선발해 집중 육성할 계획이다.

SK는 선발 기업에 SK하이닉스, SK이노베이션, SK텔레콤 등 주요 계열사와의 사업 협력 기회와 사업지원금 최대 7000만원을 제공한다. 기업 성장에 활용할 수 있는 1000만원의 자금을 우선 제공한다. 이후 SK 계열사와 협력해 해결하고자 하는 과제를 발굴하면 실증 사업에 필요한 자금을 최대 6000만원까지 제공하는 방식이다.

SK는 기존 소셜벤처 육성 프로그램을 연계해 전 과정을 통합 지원한다. SK프로보노가 대표적이다. SK프로보노는 다양한 분야의 전문 지식과 경험을 보유한 SK그룹 구성원이 소셜벤처에 자문을 제공하는 활동이다.

기업 상황에 맞춘 맞춤형 육성과 후속투자 유치도 돕는다. B2C 기업에는 상품 컨설팅과 판로 확대를, B2B 기업에는 사업 실증을 통한 레퍼런스 확보를 지원한다. 아울러 서울경제진흥원(SBA)과 협력해 실증 사업자금을 지원하고, 사단법인 온율과 협력해 무료 법률자문을 제공한다.

임팩트부스터 서류 접수는 다음 달 3일 자정까지이다. 서류심사 및 인터뷰를 거쳐 7월 초 최종 선발 결과를 발표한다. 지원 신청은 임팩트부스터 프로그램 공식 홈페이지 또는 SK텔레콤 스케치 플랫폼에서 할 수 있다.

프로그램을 주관하는 SK 수펙스추구협의회 지동섭 SV위원장은 “국내 소셜벤처 수가 늘었으나 사회 문제를 함께 해결해야 하는 미션을 수행하다 보면 상대적으로 저평가되어 성장 기회를 얻지 못하는 경우가 많았다”고 설명했다. 이어 “성장단계에서 기회를 얻지 못해 도약하지 못하는 기업이 없도록 통합적인 육성을 제공하는 후원자가 되겠다”고 덧붙였다.

한편, SK는 그동안 사회 문제를 효과적으로 해결하기 위해 노력하는 기업의 생태계를 육성하는데 지속적으로 힘써왔다. 우수한 사회적 기업가를 양성하는 임팩트(Impact) MBA를 비롯해 ▷유망 소셜벤처를 기업가치 1000억원 이상의 유니콘으로 육성하는 임팩트유니콘 ▷기업 간 연결∙협력을 돕는 SOVAC(소셜밸류커넥트) 등이 대표적이다.