오이 씹어먹으며 별 생각없이 발언...논란 일자 페이스북에 사과문 게재

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 김문수 국민의힘 대선 후보와 이름이 같은 더불어민주당 김문수 국회의원(순천·광양·곡성·구례갑)이 공무원 비하 표현을 사용해 구설에 오르고 있다.

6일 지역 정가에 따르면 김 의원은 지난 2일 낙안면에서 열린 ‘오이데이’ 행사에 방문해 6·3 지방선거 예비후보 등과 대화하는 과정에서 “감시하라고 의원을 만들어놓은 거잖아요. 따까리를 하려면 공무원을 해야지”라고 말했다.

‘따까리(종노릇)’는 자질구레한 심부름을 맡아 하는 사람을 속되게 이르는 말이라고 국어사전에 등재돼 있다.

전국공무원노동조합은 이날 성명을 내고 “이번 망언은 시민을 위해 헌신하는 120만 공무원의 자긍심을 처참하게 짓밟은 언어폭력이다”라면서 “재난 대응과 수해 복구 등 국가 행정 시스템의 최일선을 지키는 치열한 노동의 가치를 권력자의 수발 정도로 치부한 비뚤어진 노동관이 드러났다”고 비판했다.

노조는 김 의원의 소속 정당인 민주당을 향해서도 당 차원의 공식 사과와 함께 공직 비하 발언의 당사자인 김 의원에 대한 징계를 촉구하고 나섰다.

해당 영상이 SNS 등으로 퍼지자 김 의원은 자신의 페이스북에 “모 시의장의 컷오프, 시장과 시의원의 비판과 견제 관계, 공무원의 상명하복 관계 설명 과정에서 부당한 비속어를 사용한 점 사과드린다”고 게재했다.