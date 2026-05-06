경남형 광역교통망 계획 ‘G-링크 3.0’ 발표 수도권수준 대중교통 도입, 동남권 1시간대

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박완수 국민의힘 경상남도지사 후보가 동부 경남과 부산, 울산을 잇는 광역급행버스 노선 신설을 골자로 한 경남형 광역교통망 계획 ‘G-링크 3.0’을 발표했다. 수도권 수준의 교통망을 이식해 동남권을 1시간대 생활권으로 묶는다는 구상이다.

박 후보는 6일 경남도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “G-링크 3.0은 도로, 철도, 사람을 연결하는 통합 교통체계”라며 “중장기 인프라뿐 아니라 도민의 즉각적인 수요를 반영해 급행버스 노선 등을 신설하는 데 무게를 뒀다”고 밝혔다.

핵심 과제는 경남형 급행버스 체계(GTG·GTB·GTU) 도입이다. 경남 내부를 연결하는 간선급행인 ‘GTG 버스’는 창원역~김해시청~물금~북정의 A노선(50km)과 합천역~진주역~창원역의 B노선(110km)으로 나뉜다. 경남과 부산을 잇는 ‘GTB 버스’는 거제 상문동~부산역 노선 조기 운행과 김해·양산~부산 노선을 추진하며, 울산을 잇는 ‘GTU 버스’는 양산·김해~울산 노선으로 계획됐다.

창원역, 장유역, 물금역 등 거점에는 환승정류장을 구축한다. AI 시스템으로 버스와 철도의 운행 시간을 연동해 환승 대기시간을 10분대로 줄이고, 대중교통 할인제인 ‘경남패스’를 광역급행버스까지 확대할 예정이다.

격자형 광역교통망인 동서 4축과 남북 5축도 구체화했다. 상습 정체 구간인 동서 3축(칠원~창원~진영)과 남북 5축(김해공항~대동) 고속도로를 6~8차선으로 확장하고, 부산신항~김해 간 고속도로를 신설한다. 지난해 노선이 확정된 ‘남해안 섬 연결 해상국도’ 등 18개 광역도로의 신설·확장도 추진한다.

이와함께 부전~마산 복선전철은 내년 상반기 마산~강서 금호역 구간의 부분 개통을 시작으로 빠르면 2027년 완공한다. KTX-이음 등을 투입해 창원~부산 구간을 하루 최대 왕복 48회 운행하고 이 노선을 진주까지 연장한다. 남부내륙철도, 사천우주항공선, 전주~울산선 구축도 병행한다.

거가대교는 경남도가 운영권을 직접 인수해 도민 통행료를 절반 수준으로 인하하는 절차에 착수한다. 마창대교는 국제중재 승소에 따른 재정 절감분을 활용해 경남도민에 한해 통행료를 추가 인하하는 방안을 검토키로 했다.

박 후보는 “도민 수요가 높은 급행버스 노선부터 우선 신설해 늦어도 2027년 하반기부터 단계적 운영에 들어가겠다”고 강조했다.