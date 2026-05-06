[헤럴드경제=한지숙 기자] 충북 충주시 청사 안에서 30대 공무원이 쓰러진 채로 발견됐다.
6일 소방에 따르면 이날 낮 12시 15분쯤 충북 충주시청 6층 남자화장실에 30대 공무원 A씨가 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 A 씨를 심정지 상태로 병원에 이송했다.
경찰은 정확한 경위를 조사하고 있다.
jshan@heraldcorp.com
입력 2026-05-06 13:48:22
[헤럴드경제=한지숙 기자] 충북 충주시 청사 안에서 30대 공무원이 쓰러진 채로 발견됐다.
6일 소방에 따르면 이날 낮 12시 15분쯤 충북 충주시청 6층 남자화장실에 30대 공무원 A씨가 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 A 씨를 심정지 상태로 병원에 이송했다.
경찰은 정확한 경위를 조사하고 있다.
“3년간 매달 공짜돈”…‘900억’ 쏟은 기본소득실험, 의외의 결과 벌어졌다
[헤럴드경제=김보영 기자] 사비를 들여 약 900억원 규모의 ‘기본소득 실험’에 나섰던 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 기본소득에 대해 회의적인 입장 내놨다. 6일 미 경제매체 비즈니스 인사이더에 따르면 올트먼은 더 애틀랜틱 CEO 니콜라스 톰슨의 인터뷰에서 “예전만큼 기본소득을 강하게 믿지 않는다”고 말했다. 올트먼은 일정한 현금을 지급하는 방식
‘공모가 50만원→15만원, 처참한 추락’ 너무 심하다했더니…결국 살아나는 게임 대장주
[헤럴드경제=박세정 기자] “게임 대장주가 결국 살아난다?” 수많은 투자자를 속태웠던 게임 대장주 크래프톤이 살아나고 있다. 2021년 8월 공모가 49만8000원으로 증시에 데뷔한 크래프톤은 한때 주가가 공모가 대비 반토막도 안 되는 15만원대까지 폭락하며 주주들의 원성이 컸다. 크래프톤은 넥슨과 함께 국내 게임업체 가운데 역대 최대 실적을 내고 있지만, 주가는 크게 못 미친다는 평가를 받고 있다. 하지만 1분기 호실적과 1조원대 주주환원 정책에 힘입어 폭락했던 주가가 급반등하고 있다. 크래프톤은 4일 장중 13% 이상 급등하며 올해 들어 처음으로 30만원대를 돌파했다. 전 거래일 대비 8.87% 오른 28만8500원에 마감했지만, 시장에선 크래프톤 주가가 더 상승할 것이라는 기대감이 큰 상황이다. 업계에선 크래프톤의 주가 부양 의지가 가시적인 성과로 나타나고 있다는 분석을 내놓고 있다. 주가 폭락으로 주주들의 원성을 받아온 크래프톤은 1조원이 넘는 주주환원, 피지컬 AI 시장 진
“올해 주가 100만원 간다”…‘신고가’ 기록하더니, ‘황제주’ 전망까지 나온 ‘이 주식’
[헤럴드경제=장연주 기자] 삼성SDI가 최근 시장 기대치 보다 긍정적인 실적을 발표하자 목표주가를 상향 조정하는 증권사 리포트가 쏟아지고 있다. 특히 올해 주가가 100만원까지 오를 것이라는 파격적인 전망까지 나오면서, ‘황제주’에 등극할지 주목되고 있다. 1일 한국거래소에 따르면, 삼성SDI는 지난 달 29일 전 거래일 보다 4.71% 상승한 71만2000원에 장을 마쳐 52주 신고가를 갈아치웠다. 이후 30일에는 전 거래일 보다 2.39% 하락한 69만5000원에 장을 마감했다. 삼성SDI는 주가는 지난 2021년 8월 81만639원으로 최고가를 찍은 뒤, 2023년부터 쭉 하락했으며 지난해 5월23일에는 15만7700원까지 떨어지면서 바닥을 찍었다. 하지만 올들어 분위기가 반전돼, 연초 대비 주가는 164.19% 폭등했다. 특히 올 4월 상승률만 무려 74.51%에 달한다. 삼성SDI는 지난 달 28일 공시를 통해, 올 1분기 매출액은 전년 대비 13% 늘어난 3조6000억원,
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는