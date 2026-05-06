[헤럴드경제=한지숙 기자] 충북 충주시 청사 안에서 30대 공무원이 쓰러진 채로 발견됐다.

6일 소방에 따르면 이날 낮 12시 15분쯤 충북 충주시청 6층 남자화장실에 30대 공무원 A씨가 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 A 씨를 심정지 상태로 병원에 이송했다.

경찰은 정확한 경위를 조사하고 있다.