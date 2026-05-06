“추미애 경기지사 되면 세금 먹는 하마될 것” “첨단 산업 핵심 기지 이끌 적임자는 양향자”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 6일 경기도를 찾아 “경제뿐 아니라 모든 부분에서 가장 무능한 후보가 추미애 후보였는데, 이른바 ‘개딸’의 힘으로 민주당 경기지사 후보까지 됐다”고 비판했다.

장 대표는 이날 수원 경기도당에서 열린 6·3지방선거 경기도 필승결의대회에서 “(추 후보가) 경기지사가 되면 개딸에 밀려서 결국 경기도를 망가뜨리고 말 것”이라며 이같이 말했다.

장 대표는 “이재명의 명령을 쫓아서 검찰을 해체하고 사법부를 파괴했던 그 돌격대장, 파괴의 여왕 추미애를 민주당이 경기지사 후보로 내세웠다”며 “이런 후보를 우리가 경기도에 지사로 받아줄 수 있겠느냐”고 목소리를 높였다.

이어 “이런 파괴 여왕이 경기지사가 된다면 좌파 비즈니스로 똘똘 뭉쳐서 먹이 사슬을 형성하고 있는 파괴자들이 경기도에 똬리를 틀고 세금 먹는 하마가 된다”며 “서울에서 뒤처지면 경기도로 이사한다, 경기도민 2등 시민 의식, 이것은 지금 제가 하는 말이 아니라 추 후보가 방송에서 했던 말을 그대로 제가 들려드리는 것”이라고 거듭 비판했다.

장 대표는 자당 양향자 경기지사 후보에 대해서는 “깨끗하고 유능한 양 후보, 지금까지 신화를 써온 인물”이라며 “가장 많은 일자리가 있고 첨단 산업의 핵심 기지, 대한민국 경제의 심장인 경기도를 이끌 수 있는 적임자는 바로 경기지사 양향자뿐”이라고 강조했다.

이어 “그동안 양 후보가 써왔던 신화는 계속돼야 하고, 그 신화가 경기도에서 계속 써내려져야 한다”며 “첨단 산업을 통해서 돈이 들어오고 돈이 돌아가고 돈이 미래 세대에 삶을 만들어가는 그런 경기도를 만들겠다”고 약속했다.