한솔로지스유, 카고링크 ‘화물차 간편예약’ 서비스

소량·비정기 화물의 화주도 계약 없이 필요할 때마다 간편하게 운송을 요청할 수 있게 된다.

한솔로지스유(대표 안성일)가 화물운송 비교견적 플랫폼 ‘카고링크’에 ‘화물차 간편예약’ 서비스(화면)를 추가해 6일 새로 선보였다.

이 서비스는 화주가 운송계약 없이 필요 때마다 즉시 운송을 요청할 수 있게 해준다. 소량·비정기 물동량을 보유한 화주들도 손쉽게 이용할 수 있도록 접근성을 높였다고 회사 측은 전했다.

화주는 카고링크에서 상차지와 하차지 등 기본정보만 입력하면 간편하게 예약을 할 수 있다. 플랫폼 내에서 결제까지 한번에 진행돼 신속한 배차가 가능하다고 덧붙였다.

또 카고링크의 운송관리시스템인 ‘로지스링크’를 통해 배차현황을 실시간 확인할 수 있게 해준다. 정산 및 운송데이터까지 통합 관리할 수 있다고도 했다.

한솔로지스유는 종합물류 회사인 한솔로지스틱스의 자회로, 물류창고 운영부터 화물운송까지 통합서비스를 제공하고 있다.

한솔로지스유 관계자는 “화물차 간편예약 서비스로 화주들은 다양한 운송 니즈를 해결할 수 있게 됐다”고 했다.