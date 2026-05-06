[헤럴드경제=민성기 기자] LG 트윈스의 왼손 투수 이상영(25)이 음주운전 사고로 물의를 빚었음에도 별다른 반성이나 사과 표명 없이 1군 복귀전을 치러 논란이 커지고 있다.

이상영은 지난 3일 1군 엔트리에 합류해 서울 잠실구장에서 열린 NC 다이노스와 홈 경기에 선발 등판했고, 3⅓이닝 9피안타 2볼넷 5실점으로 부진한 뒤 다음 날인 4일 말소됐다.

일각에선 범법 행위로 징계받은 선수가 일고의 반성 없이 정상 복귀했다는 것에 대해 비판의 목소리가 일고 있다.

공교롭게도 올 시즌을 앞두고 해외 전지훈련 중 도박장을 찾아 징계받았던 롯데 자이언츠의 고승민, 나승엽, 김세민은 5일 수원케이티위즈파크에서 열린 kt wiz와 방문 경기를 앞두고 고개를 숙이고 반성의 뜻을 표했다.

이상영은 2024년 9월 음주 운전 혐의로 입건돼 논란을 일으켰다. 면허 취소 수준의 만취 상태에서 운전대를 잡은 이상영은 경기 성남시의 한 도로에서 앞 차량을 치는 사고를 냈다. 당시 팀 동료인 이믿음도 동승한 상태였다.

인명 피해 없이 가벼운 사고로 끝났기에 망정이었지만, 음주 운전은 살인 미수에 가까운 행위다. 음주 운전에 대해 강력하게 처벌하고 있는 한국야구위원회(KBO)도 규정에 따라 이상영에게 1년 실격처분 징계를 내렸다.

LG는 공들여 키운 이상영에게 방출 대신 기회를 줬다. 이상영은 올해 육성선수 신분이 됐고, 5월 시작과 함께 정식선수로 전환됐다. 그리고 3일 잠실 NC 다이노스전에선 선발 투수로 나가 3⅓이닝 9피안타 2볼넷 5실점으로 패전을 기록했다.

복귀 과정에서 이상영은 어떤 반성이나 사과 표명도 없었다.

이상영의 음주운전 사고 적발 당시 LG 구단 내에서는 비슷한 사고가 잇따라 발생해 큰 비판을 받았다.

2024년 7월엔 LG 최 모 전 코치가 음주운전을 하다 경찰의 음주 측정 요구를 거부한 혐의(도로교통법상 음주 측정 거부)로 체포됐고, 그해 12월에는 내야수 김유민이 음주 운전을 하다 경찰에 적발돼 KBO로부터 1년 실격 처분 징계를 받았다.

불과 3개월 동안 세 차례나 음주운전 관련 사건이 발생하자 LG는 당시 “철저한 반성 속에 선수단 교육과 관리에 부족한 부분을 재점검해 재발 방지를 위한 강력한 조치를 강구하겠다”고 약속했다.