고객 가족 30팀 초청 그라운드·덕아웃 개방 코치진 참여 야구교실 운영 부모·자녀 체험 프로그램 진행

[헤럴드경제=정경수 기자] 메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성모터스가 롯데 자이언츠와 함께 가족 참여형 야구 체험 행사를 열었다.

한성모터스는 지난달 25일 부산 사직야구장에서 ‘2026 패밀리 야구 페스티벌’을 진행했다고 6일 밝혔다. 행사에는 고객 가족 30팀이 초청됐다.

이번 프로그램은 일반 관람객 출입이 제한되는 사직야구장 그라운드를 직접 체험할 수 있도록 구성됐다. 참가자들은 선수들이 사용하는 1루·3루 덕아웃과 그라운드에 입장해 현장 분위기를 경험했다.

행사에서는 롯데 자이언츠 코치진이 참여한 야구교실도 운영됐다. 타격과 투구, 수비, 주루 등 6개 프로그램으로 구성됐으며, 참가자들은 기본 동작과 실전 팁 등을 배우는 시간을 가졌다.

외야에서는 부모와 자녀가 함께 참여하는 캐치볼 프로그램이 진행됐고, 그라운드 위에서 보물찾기와 피크닉 형태의 점심 행사도 이어졌다.

배규환 한성모터스 대표이사는 “오랜 기간 롯데 자이언츠와 함께 이어온 파트너십을 바탕으로, 고객 가족이 일상에서 경험하기 어려운 특별한 순간을 제공할 수 있어 의미가 크다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 고객에게 차별화된 경험을 제공할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

한편, 한성모터스와 롯데 자이언츠는 2016년부터 협력 관계를 이어오고 있으며, 지역 고객 대상 체험형 프로그램을 함께 운영해오고 있다.