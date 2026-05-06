[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘충주맨’으로 활약했던 전직 충주시 공무원 유튜버 김선태가 고3 학생들에게 치킨 1000마리를 기부하는 이벤트 후일담을 전했다.

5일 유튜브 채널 ‘침착맨’에는 ‘오피스 빌런 삼총사’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김선태는 고3 수험생들을 응원하기 위한 치킨 전달 이벤트를 열었던 이야기를 언급했다.

그는 “관내 고3 학생들한테 치킨을 돌렸다”며 “뼈 닭이었는데 ‘순살 없냐’고 DM이 온 거다. 정말 당황했다”고 전했다.

침착맨은 “악한 이유는 아닐 거다. ‘이왕이면 순살 되냐?’ 이런 느낌일 것”이라며 “사실 디테일하게 다 맞춰줄 수는 없다”고 김선태를 위로했다.

빠니보틀 역시 “그래서 요즘 초등학교 운동회도 순위를 없애지 않냐. 한두 명의 반응 때문에 나머지가 피해를 보는 것 같다”고 말했다.

앞서 김선태는 BBQ 홍보 영상을 촬영하며 윤홍근 회장에게 충주 지역 학생들에게 치킨 1000마리를 기부해달라고 제안해 이를 성사했다.