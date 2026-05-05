[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그맨 양상국이 이번에는 결혼정보회사 대표와 날 선 공방을 벌였다.

4일 방송된 TV조선 예능프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에서 양상국은 결혼정보회사(이하 결정사)에 가서 상담을 받았다.

결정사 대표는 양상국 관상을 본 뒤 “미남이다. 근데 고집이 있다. 심하게 있다”고 말했다.

이에 양상국은 “남자가 고집도 좀 있어야 한다. 심하게 있을 수도 있지 않냐”고 했다.

결정사 대표가 “결혼할 마음이 있으면 (고집을) 풀어야 한다는 말”이라고 했다.

양상국은 재차 “어르신은 고집 없으시냐. 어르신도 있는데 나한테 고집을 풀라고 하면 어떡하냐”고 말했다.

그러자 결정사 대표는 “관상을 보니까 결혼한다. 결혼하면 잘 살 거다. 양상국씨도 잘할 거지만 여자분도 잘할 거다”고 했다. 그러면서도 “고집만 조금 없애면 된다”고 다시 한번 말했다.

앞서 유튜브 채널 ‘핑계고’ 출연 당시 데이트 후 연인을 데려다주지 않는다는 본인만의 연애관을 고수하며 유재석에게 “유재석 선배 말은 웬만하면 듣는데 그건 아니라고 본다”, “유재석 씨, 한 번만 더 이야기하면 혼냅니다” 등의 발언을 해 무례 논란을 빚은 바 있다.

이후 양상국의 SNS에는 이 같은 발언을 지적하는 댓글이 쏟아지자 양상국은 “불편하게 해드려 죄송하다”, “앞으로 조심하도록 하겠다”는 댓글을 달며 고개를 숙였다.