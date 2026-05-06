[헤럴드경제=함영훈 기자] 목요일 춘천여행은 청정 식재료 가성비도 덤으로 얻는다.

강원특별자치도는 농협경제지주 강원본부(농협)와 함께 7일(목) 춘천 중앙로 농협본부 앞마당에서 ‘2026년 로컬푸드 목요 직거래 장터’를 연다.

개장식 오픈런을 하면 이득이 크다. 풍년농사와 직거래 장터의 성공적인 운영을 기원하는 퍼포먼스, 강원쌀 홍보관도 보고, 시식 행사와 구매 고객 사은행사도 누린다.

1994년 시작해 올해로 33주년을 맞는 로컬푸드 직거래 장터는 5월 7일 개장을 시작으로 11월까지 매주 목요일마다 정례적으로 운영된다. 동춘천농협 로컬푸드 출하회를 포함한 120여 명의 생산 농가와 단체가 참여한다.

주요 판매 품목은 미나리, 부추, 대파, 쪽파, 상추, 얼갈이배추, 토마토, 방울토마토, 사과, 멜론, 감자, 마늘, 양파, 두릅, 곰취, 명이, 눈개승마 등 다양한 신선 농산물이다.

로컬푸드 참여 농업인이 직접 생산한 농산물을 중간 유통 과정 없이 소비자에게 판매함으로써 합리적인 가격으로 신선한 농산물을 제공할 수 있어 소비자와 생산 농가 모두에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

박형철 강원특별자치도 농정국장은 “로컬푸드 직거래 장터는 단순한 판매 공간을 넘어 지역 농업의 지속가능성을 높이고 도민과 농업인이 상생하는 플랫폼”이라며 “로컬푸드 목요 직거래 장터 운영에 도민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.