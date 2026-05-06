국립낙동강생물자원관, 공공기술의 민간 이전으로 신생 창업기업 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 국립낙동강생물자원관은 보유 중인 미활용 특허를 민간에 무상 또는 소액으로 이전하는 기술나눔 사업을 추진하고 있다고 6일 밝혔다.

민간 기업의 기술개발 부담을 완화하고 기술사업화를 촉진하기 위한 이 사업은 공공기관이 보유한 미활용 특허를 창업 초기 기업에 이전해 기업의 기술 확보를 지원하고, 기술사업화 기반을 마련하는 데 목적이 있다.

국립낙동강생물자원관은 현재 ‘국가 지식재산 거래 플랫폼’을 통해 무료나눔 7건과 소액나눔 9건 등 총 16건의 특허를 개방하고 있다.

사업의 하나로 최근 국립낙동강생물자원관은 신생 창업기업인 현룡에 ‘물여뀌 추출물을 이용한 항산화용 조성물(제10-1900480호)’ 특허를 이전했다.

해당 특허는 물여뀌 추출물의 항산화 효과를 기반으로 한 기술로, 현룡은 해당 기술을 활용해 피부 자극을 줄이고 장시간 사용에도 안전한 청소용 세제 제품을 개발해 올해 하반기 제품 출시를 목표로 하고 있다.

정유진 국립낙동강생물자원관 이용기술개발실장은 “이번 기술이전은 미활용 특허의 활용도를 높이고, 민간 기업의 기술 경쟁력 강화에 이바지할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 보유 기술의 민간 확산을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.