[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 상인점은 오는 15일까지 지하 1층 ‘드로잉엣가든’ 매장에서 가정의 달을 위한 ‘꽃 선물 제안전’을 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 전문가가 엄선한 카네이션 바구니와 플라워 박스 등 선물 받는 이의 취향을 고려한 다채로운 꽃 상품을 선보인다.

특히 행사 기간 중 상품을 구매하는 고객에게는 감동을 더해줄 ‘글자 토퍼’를 무료로 증정한다.