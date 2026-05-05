[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 상인점은 오는 15일까지 지하 1층 ‘드로잉엣가든’ 매장에서 가정의 달을 위한 ‘꽃 선물 제안전’을 진행한다고 5일 밝혔다.
이번 행사는 전문가가 엄선한 카네이션 바구니와 플라워 박스 등 선물 받는 이의 취향을 고려한 다채로운 꽃 상품을 선보인다.
특히 행사 기간 중 상품을 구매하는 고객에게는 감동을 더해줄 ‘글자 토퍼’를 무료로 증정한다.
kbj7653@heraldcorp.com
입력 2026-05-05 21:49:07
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 상인점은 오는 15일까지 지하 1층 ‘드로잉엣가든’ 매장에서 가정의 달을 위한 ‘꽃 선물 제안전’을 진행한다고 5일 밝혔다.
이번 행사는 전문가가 엄선한 카네이션 바구니와 플라워 박스 등 선물 받는 이의 취향을 고려한 다채로운 꽃 상품을 선보인다.
특히 행사 기간 중 상품을 구매하는 고객에게는 감동을 더해줄 ‘글자 토퍼’를 무료로 증정한다.
‘100억 세금폭탄’에도 英 부자들 두바이 떠나 런던 찾는 까닭[나우,어스]
고율의 세금을 피해 영국을 떠나 아랍에미리트(UAE) 두바이로 향했던 부자들이, 최근에는 두바이를 벗어나 다시 영국으로 돌아가려는 움직임을 보이고 있는데, 이는 UAE에서의 생활이 안전을 보장해주지 못한다는 불안감이 확산됨에 따른 결과로, 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 이런 움직임을 두고 전쟁이 ‘리그렉시트(Regret과 영국을 벗어난다는 뜻의 Brex
[르포] “호텔 건물서 월세 25만원 내고 살아요” MZ세대 입소문에 경쟁률 ‘150대 1’ 뚫은 임대주택 [부동산360]
[헤럴드경제=홍승희 기자] 정부는 앞서 코로나19 시기였던 지난 2020년~2021년 관광호텔 등을 개조해 청년 임대주택으로 공급했다. 금천구 가산동에 소재한 ‘에스키스 가산’이 이때 탄생한 대표적인 청년 임대주택 사례다. 사회적기업 나눔하우징이 ‘가산 해담채 호텔’을 지난 2022년 1월 매입해 같은 해 리모델링을 완성했다. 현재는 소득기준을 충족한 39세 이하 청년들이 입주해 거주하고 있다. 최근 직접 찾은 에스키스 가산은 단순 청년 주거시설을 넘어 ‘디지털 캠프’에 가까운 방식으로 운영되고 있었다. 1층 로비를 지나 지하 1층으로 내려가면 커뮤니티 라운지와 미디어라운지, 크로아키 스튜디오, 디지털 강의실, 컨퍼런스룸 등이 위치해 입주민들이 모두 무료로 이용할 수 있다. 지하 2층에는 피트니스룸과 공유빨래방도 있다. KBS비즈니스영상원과 제휴해 입주자들에게 AI활용 강의 등도 주기적으로 제공한다. 2층 스터디랩에서는 교육을 받은 이들이 함께 공부하는 공간이 있다. 공유책방에서는
“올해 주가 100만원 간다”…‘신고가’ 기록하더니, ‘황제주’ 전망까지 나온 ‘이 주식’
[헤럴드경제=장연주 기자] 삼성SDI가 최근 시장 기대치 보다 긍정적인 실적을 발표하자 목표주가를 상향 조정하는 증권사 리포트가 쏟아지고 있다. 특히 올해 주가가 100만원까지 오를 것이라는 파격적인 전망까지 나오면서, ‘황제주’에 등극할지 주목되고 있다. 1일 한국거래소에 따르면, 삼성SDI는 지난 달 29일 전 거래일 보다 4.71% 상승한 71만2000원에 장을 마쳐 52주 신고가를 갈아치웠다. 이후 30일에는 전 거래일 보다 2.39% 하락한 69만5000원에 장을 마감했다. 삼성SDI는 주가는 지난 2021년 8월 81만639원으로 최고가를 찍은 뒤, 2023년부터 쭉 하락했으며 지난해 5월23일에는 15만7700원까지 떨어지면서 바닥을 찍었다. 하지만 올들어 분위기가 반전돼, 연초 대비 주가는 164.19% 폭등했다. 특히 올 4월 상승률만 무려 74.51%에 달한다. 삼성SDI는 지난 달 28일 공시를 통해, 올 1분기 매출액은 전년 대비 13% 늘어난 3조6000억원,
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는