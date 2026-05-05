“2차 특검 똑같이 무리수 반복” “민주당, 정치 특검 쇼만 거듭”

한동훈 전 국민의힘 대표가 “2차 종합특검이 자신을 출국금지 조치했다”며 “할 테면 해 보라. 단 선거 개입은 안된다”고 비판했다.

한 전 대표는 5일 사회관계망서비스(SNS)에 자신의 출국금지 여부 조회 결과를 공개하며 “이재명 정권의 이른바 ‘2차 종합특검’이 저를 출국 금지했다”며 이같이 밝혔다.

그는 “작년 채상병 특검이 말도 안 되는 이유로 저를 출국금지하고는 조사 한 번 못하고 종결하는 식의 정치 수사를 했다”며 “이번 특검도 똑같이 무리수를 반복하고 있다”고 지적했다.

그러면서 “이재명 공소 취소를 위한 국정조사에 민주당이 저를 증인으로 부르라 해도 못 부르더니 민주당과 정치 특검들이 쇼만 거듭하고 있다”고 직격했다.

앞서 한 전 대표는 지난해 10월 채상병 특검(특별검사 이명현)이 자신을 피의자로 입건한 것에 대해 “국민의힘 당대표로서 대법원장 추천 방식 채상병 특검을 수용하자고 주장한 걸 온 국민이 다 봐서 아는데 황당한 소리”라며 “‘뭐든 할 테면 하라’”고 비판한 바 있다.