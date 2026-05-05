당 지도부와 전면전 에고 “징계 달게 받을 것”

[헤럴드경제=전현건 기자] 부산북갑 재보궐 선거에 출마한 무소속 한동훈 후보를 돕는 한지아 국민의힘 의원이 징계 조치를 예고한 당 지도부의 경고에 “보수 재건에 도움된다면 열번이고 백번이고 부산에 내려가 다닐 것”이라고 말했다.

한 의원은 5일 국회에서 기자회견을 열고 당 지도부와 전면전을 에고했다.

한 의원은 지도부의 징계 예고와 관련해 “당내 권력 투쟁에 대해서만 목소리를 내고 있다”며 “내부총질을 그만하고 전략을 세우길 바란다”고 강조했다.

이어 “지난 대선 후보 선출때도 사실은 무소속 후보가 된 한덕수를 지지한 의원들도 있다”며 “그분들과 같은 선상에서 같은 기준으로 징계를 달게 받겠다”고 주장했다.

한 의원은 이날 국민의힘 부산북갑 후보로 선출된 박민식 후보와 한 후보의 보수 단일화에 대한 속내를 내비쳤다.

그는 “더 경쟁력 있는 후보, 그리고 그간 옳은 길을 간 후보, 비상 계엄과 연계되지 않은 옹호하지 않은 분을 선택하는 게 중요하다 생각한다”며 “계엄을 옹호하는 세력이 아직 존재한다 생각하고 우리 국민은 정교하게 민주당을 견제하면서도 그런 세력에 심판 내릴 수 있는 사람을 선택할 것”이라고 말했다.

친한계 의원들도 한 의원에 대한 징계가 부당하다고 목소리를 높였다.

고동진 국민의힘 의원은 “한동훈 전 대표는 보수 재건의 가치를 내걸고 보궐선거에 나선 보수의 중요한 자산”이라며 “이를 응원했다는 이유로 징계를 거론하는 것이 과연 정상이냐”고 말했다.