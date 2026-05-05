민주당 막바지 공천 작업…내일쯤 결과 발표 “연천에도 민주당 승리 깃발 꽂을 때”

[헤럴드경제=전현건 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 5일 국민의힘 6·3 지방선거 및 국회의원 재보선 공천과 관련해 “내란에 부역했던 자들을 공천하며 국민을 또다시 도발하고 있다”고 비판했다.

정 대표는 이날 경기 연천 ‘구석기 축제’에서 “천인공노할 일이다. 국민들은 ‘윤어게인’ 공천을 좌시하지 않고 심판할 것으로 믿는다”며 이같이 지적했다.

정 대표는 “민주당도 윤어게인 공천을 강력히 규탄하고 심판하는 행동에 들어가겠다”고 강조했다.

그는 “국민의힘은 내란을 반성하지 않고 적반하장으로 민주당과 이재명 대통령을 색깔론으로 공격한다”며 “낡은 수법을 계속 쓰고 있지만 국민들이 다 알아서 심판할 것”이라고 목소리를 높였다.

정 대표는 민주당 재보선 공천과 관련해 “막바지 공천 작업을 하고 있고 내일쯤 결과를 발표할 예정”이라면서 “민주당의 승리를 위해 낮고 겸손한 자세로 국민들을 만나겠다”고 밝혔다.

이날 정 대표는 경기 북부에서 수도권 표심 공략에 나섰다. 경기 북부는 수도권에 비해 비교적 민주당 지지세가 약한 곳으로 평가받는다.

정 대표는 경기 북부에서 가장 큰 전통시장 중 하나인 동두천큰시장에서 바닥 민심을 훑을 예정이다.

정 대표는 기자들에게 “북부 접경 지역인 연천에도 민주당이 승리의 깃발을 꽂을 때가 됐다”며 “이것이 지금의 시대정신이 아닐까 생각한다. 지금 부는 바람이 파란 바람이기를 바란다”고 말했다.

한편 정 대표는 오후에 부천종합운동장으로 이동해 시민들에게 인사하고, 프로축구 K리그1 부천FC와 제주SK FC의 경기를 관람할 계획이다.