美 ‘프로젝트 프리덤’ 개시 이후 韓 선박 피격 발생 정부, 사실관계 확인 중…“피해 확인 과정 파악할 듯”

[헤럴드경제=전현건 기자] 외교부는 호르무즈 해협 내에서 폭발·화재가 발생했던 한국 선박의 화재가 진압됐다고 5일 밝혔다.

외교부는 이날 “호르무즈 해협 내측 HMM 나무호에 탑승 중이던 우리 국적 선원 6명을 포함한 전체 선원 24명 모두 피해를 입지 않은 것으로 확인됐다”면서 “선박의 화재도 진압 완료돼 추가 피해는 없는 것으로 파악됐다”고 설명했다.

다만 해당 선박의 정상 운항 가능 여부는 불확실해 인근 항구로 예인한 뒤 피해 상태 등을 확인하고 수리할 예정이라고 외교부는 덧붙였다.

현재 예인선을 수배 중으로 구체 예인 일정은 미정이다.

앞서 전날 오후 8시 20분께 호르무즈 해협 내측 아랍에미리트 인근 해역에서 정박 중이던 우리 선사 운용 선박 HMM 나무호에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 선박은 파나마 국적이지만, 우리 선사가 운용하는데다 탑승하고 있는 선원 24명 중 6명이 한국 국적이다. 피해가 발생한 선체는 기관실 좌현 부분으로, 현재 선박은 해상에 대기 중이다.

한국 선박 피격은 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 안전한 대피를 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’을 개시하겠다고 밝힌 가운데 발생했다. 이란은 미군이 호르무즈 해협에 접근이나 진입을 시도하면 공격하겠다고 경고한 바 있다.

정부는 호르무즈 해협 내 한국 해운사 HMM의 선박에서 폭발 사고가 발생한 데 대해 정확한 사실관계를 확인 중이다.

외교부는 “정확한 사고 원인은 선박 예인 후 피해 상태를 확인하는 과정에서 파악 가능할 것”이라고 밝혔다.