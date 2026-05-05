일론 머스트와 오픈AI 간 이어지는 소송

[헤럴드경제=이영기 기자] 오픈AI 공동 창업자인 그레그 브록먼 사장이 보유한 지분 가치가 300억 달러(약 44조원) 규모로 밝혀졌다. 이에 오픈AI를 상대로 소송을 제기한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 측은 해당 지분을 환원하라고 요구했다.

연합뉴스에 따르면 브록먼 사장은 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 북부연방지법 오클랜드지원에서 열린 재판에서 증인으로 출석해 자신이 약 300억 달러에 달하는 지분을 가지고 있다는 사실을 인정했다고 AFP·로이터 통신이 보도했다.

브록먼 사장은 자신이 오픈AI에 직접 투자한 금액이 없다고 밝혔다. 또 다른 기부자들을 유치하기 위해 10만 달러를 기부하기로 했던 약속도 지키지 않았다고 시인했다.

다만 그는 이와 같은 회사 가치는 머스크 CEO가 떠난 이후 ‘피, 땀, 눈물’로 쌓아 올린 것이라고 항변했다.

머스크 CEO와 오픈AI 송사가 이어지는 가운데 머스크 CEO는 이번 소송이 본격적으로 시작되기 직전 오픈AI 측에 합의 의사를 타진한 것으로 알려졌다.

오픈AI 측이 법원에 제출한 서류에는 머스크 CEO는 브록먼 사장에게 합의 의향을 묻는 문자메시지를 보냈다는 내용이 담겼다.

이에 브록먼 사장이 양측 모두 소송을 취하하자고 답하자, 머스크 CEO는 “이번 주 내에 당신과 샘(올트먼 오픈AI CEO)은 미국에서 가장 미움받는 사람이 될 것”이라며 “당신이 고집한다면 그렇게 될 것”이라고 응수했다.

오픈AI 측은 해당 메시지가 “머스크가 이번 소송을 제기한 동기가 (법적 권리 구제가 아니라) 경쟁사와 그 경영진을 공격하기 위한 것이라는 점을 보여준다”며 증거 채택을 요청했지만, 로저스 판사는 이를 기각했다.

머스크 CEO는 오픈AI가 공익을 위해 AI를 개발하겠다는 사명을 저버리고 영리를 추구할 수 있는 공익영리법인(PBC)으로 전환하면서 올트먼 CEO와 브록먼 사장 등이 부당이득을 취했다며 소송을 냈다.

그는 이번 소송을 통해 오픈AI의 올트먼·브록먼 두 임원을 해임하고 이들이 취득한 부당이득 1340억 달러(약 198조원)를 비영리 상위 단체인 오픈AI 재단에 환원하라고 요구하고 있다.

샘 올트먼 오픈AI CEO와 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) CEO도 이번 소송의 증언대에 오를 것으로 예상된다.