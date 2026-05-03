[헤럴드경제=문영규 기자] 더불어민주당 정청래 대표가 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 나선 하정우 후보에 대한 지원 유세 도중 초등학생에게 “정우오빠 해봐요”라고 요청한 것과 관련해 야당인 국민의힘을 중심으로 비난 여론이 커지자 학생과 부모에게 사과를 표했다.

정청래 대표는 3일 “구포시장 방문 과정의 상황과 관련하여 아이가 논란의 중심에 서게 돼 상처받으셨을 아이와 아이의 부모님께 송구하다”는 입장을 밝혔다고 연합뉴스가 보도했다.

정 대표는 이날 부산 구포시장에서 초등학교 3학년 여자 어린이를 만나 “몇 학년이에요? 여기 정우 오빠, 오빠 해봐요”라고 말했다. 학생이 수줍게 ‘오빠’라고 말하자 정 대표와 하 후보는 큰 소리로 웃음지었다.

이같은 장면이 공개되자 야권을 중심으로 비난 여론이 거셌다.

부산 북갑 보선에 출마를 선언한 한동훈 무소속 예비후보는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 글을 올려 “민주당 하정우 후보, 정청래 대표는 자기들 행동이 잘못인 줄 모르는 것이냐”며 “처음 보는 50대, 60대 남성 둘이 자기들 어린 자녀에게 저런 행동해도 괜찮으냐”고 했다.

친한(친한동훈)계 박정훈 의원도 SNS에 “초등학생에게, 그것도 40살도 더 차이나는 정치인에게 오빠라고 부르라는 건 명백한 ‘아동 성희롱’”이라며 “이를 듣고 맞장구치듯 웃고 있는 하정우 전 수석도 한심하다”고 비판했다.

3선 중진 성일종 의원도 페이스북에 “62세 정 대표와 50세 하 후보가 초등학교 1학년 여자아이에게 ‘오빠라고 불러보라’고 강요하는 모습은 참 낯 뜨겁다”며 “하 후보는 국민을 대표하는 국회의원이 되려면 성인지감수성에 대해 더 많은 고민을 해보시기 바란다”고 꼬집었다.