[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]더불어민주당 대구시당은 3일 오후 대구 엑스코에서 제9회 지방선거 승리를 위한 필승 전진대회를 열었다.

이날 행사에는 김부겸 대구시장 후보를 비롯해 권칠승 국회의원, 허소 민주당 대구시당위원장 외 지역 출마 후보자, 당원 및 지지자들이 대거 참석했다.

전진대회에서는 최연소 출마자 주경민, 김민주 후보의 필승 결의문 낭독과 ‘대구 경제 꼭 살리겠습니다’ 퍼포먼스, 필승 구호 제창 등이 진행됐다.

허소 대구시당 위원장은 “지방소멸을 극복하고 대구 경제를 살리겠다는 의지로 반드시 승리해야 한다”며 “시민들이 우리에게 일할 기회를 주시도록 간절히 호소한다”고 말했다.

공동선거대책위원장인 권칠승(전 중소벤처부 장관) 의원은 “지금이 대구 변화를 만들 수 있는 사실상 유일한 기회”라며 “대구의 발전은 대한민국 발전과 맞닿아 있다. 현장에서 시민들과 함께하며 끝까지 힘을 보태겠다”고 했다.

김부겸 대구시장 후보는 “이번 선거는 우리 아이들이 이 도시에서 계속 살아갈 수 있느냐를 결정짓는 절박한 선택”이라며 “우리를 살려달라고 호소하기보다 우리가 대구를 살리겠다는 각오로 나서자”고 강조했다.